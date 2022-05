Ausstellung in Balderschwang »beobachtet« Oberallgäuer Rauhfußhühner

Von: Josef Gutsmiedl

Bei einem Rundgang durch die Ausstellung erläuterte Rauhfußhuhn-Experte Henning Werth (von links) der Oberallgäuer Landrätin Indra Baier-Müller die Lebensweise der „wilden Hühner“. © Josef Gutsmiedl

Balderschwang – „Raue Zeiten für wilde Hühner” – so lautet der Titel der Ausstellung, die die besondere Lebensweise und den Schutzbedarf von Rauhfußhühnern aufzeigt.

„Einfach so” ist die Ausstellung „Raue Zeiten für wilde Hühner” natürlich nicht in Balderschwang, Deutschland höchstgelegener – und kleinsten – Gemeinde, gelandet. Balderschwangs Bürgermeister Konrad Kienle bringt es auf den Punkt: „Wer sich mit dem Birk- und Auerhuhn beschäftigt, kommt an Balderschwang nicht vorbei.” Die Heimat der „wilden Hühner” sei hier im südlichsten Zipfel des Oberallgäus.

Die Ausstellung des Bayerischen Landesamtes für Umwelt im Gemeindehaus Balderschwang beleuchtet die Lebensweise von Hasel-, Birk, Auer- und Schneehuhn und unterstreicht, wie wichtig der Schutz dieser hochspezialisierten Arten ist.



Eine bedrohte Art

Tatsächlich ist das Gebiet um das Riedbergerhorn bei Balderschwang eines der wenigen Lebensräume der bedrohten Rauhfußhühner-Arten, wie Ethelbert Babl, der Leiter des Alpinium – Zentrum Naturerlebnis Alpin, kam in seiner Begrüßung schnell auf den Titel der Ausstellung zurück: „Die Zeiten sind wirklich rau für diese Tierarten.”

Aktuelle Zählungen zeigten „massive Bestandsverluste” am Riedbergerhorn auf. Etwa die Hälfte der Hähne sei „verschwunden”, so Babl. Gerade weil diese Standvögel reviertreu ganzjährig in ihrem Lebensraum blieben, trage man die Alleinverantwortung für diese Gebiete und ihre Arten. Umso wichtiger sei es, dass alle Akteure dabei an einem Strang zögen.



Diese Verantwortung für den Schutz vom Aussterben bedrohter Arten griff die Oberallgäuer Landrätin Indra Baier-Müller auf. So seien in den vergangenen Jahren zahlreiche Wildschutzgebiete ausgewiesen. Für den Scheidtobel am Fellhorn wurde schon vor rund 25 Jahren ein Betretungsverbot erlassen, um das dort in unmittelbarer Nähe zum Skigebiet lebende Birkhuhnvorkommen zu schützen.

Umfangreiche Sensibilisierung

So werde auch das neue mit 500 000 Euro geförderte Besucherlenkungsprojekt des Landkreises Oberallgäu seinen Beitrag zum Schutz des Birkhuhnbestandes leisten, meinte die Landrätin weiter. Die umfangreiche Sensibilisierungskampagne, die damit verbunden ist, soll Freizeitsportler auf angepasstes Verhalten in der freien Natur und die jeweiligen Regelungen in den Schutzgebieten hinweisen.

Zudem soll überprüft werden, ob die ausgewiesenen Schutz- und Schongebiete noch richtig platziert sind oder ob etwa Anpassungsbedarf besteht. An einigen Stellen sei tatsächlich eine Nachjustierung notwendig, betonte die Landrätin.



Neben vielen Infotafeln, packenden Fotos, Ausstellungspräparaten und Modellen gibt eine Filmstation Einblick in das Leben der Rauhfußhühner und ihrer Lebensräume im Oberallgäu. © Josef Gutsmiedl

„Die Vermittlung von umfangreichem Wissen über die Sensibilität und die Schutzbedürftigkeit der Rauhfußhühner ist von großer Bedeutung”, folgert Landrätin Baier-Müller. Mit der jetzt in Balderschwang eröffneten Ausstellung des Alpinium würden Einheimische gleichermaßen wie Urlaubsgäste über die Empfindlichkeit der an ihren Lebensraum hochgradig angepassten Arten und weiterer Arten informiert.

„Ich gehe fest davon aus, dass sich Freizeitsportler, die diese Ausstellung besuchen, freiwillig im Gelände rücksichtsvoller verhalten werden.” Gerade auch Schulklassen sollten die Möglichkeit der Information in der Ausstellung nutzen. Verbote könnten im Besuchermanagement nur das allerletzte Mittel der Wahl sein, betont die Landrätin. Vielmehr sei Aufklärungsarbeit und Sensibilisierung der richtige Weg, wie er etwa im Naturpark Nagelfluhkette seit mehreren Jahren verfolgt werde.



Dass Lenkungskonzepte immer wichtiger würden, erkennt auch die Schwäbische Vize-Regierungspräsidentin Sabine Beck: Das neue Besucherlenkungskonzept 2.0 im Oberallgäu spiele vor diesem Hintergrund eine wichtige Vorreiterrolle.

Verbesserung des Lebensraums

In diesem Zusammenhang seinen in Balderschwang und Obermaiselstein, also rund um das Riedbergerhorn „weitere interessante Aktivitäten” geplant, deutete sie an und fasste die Zielrichtung zusammen: „Nur was man kennt, schützt man.“ Beispielhaft sei die Arbeit des Forstbetriebs Sonthofen der Bayerischen Staatsforsten.

Seit Jahren werden durch gezielte Lebensraumverbesserungen die Bedingungen für Rauhfußhühner optimiert, um die Bestände zu halten. Und eine weitere gute Nachricht hatte Sabine Beck im Gepäck: Die Beschäftigungsverträge der Naturpark-Ranger werden um vier Jahre verlängert.

Die Ausstellung des Landesamtes für Umwelt zeigt die faszinierende Welt der Rauhfußhühner auf und erläuterte die einzigartige Anpassung an ihren extremen Lebensraum. Als „Anpassungsspezialisten für extreme Lebensräume”, beschrieb der Rauhfußhühner-Experte des Alpinium die vier Arten, die ganzjährig in Höhenlagen über 1200 Meter leben.

Gerade der Winter stelle die Rauhfußhühner vor besondere Bedingungen und erfordere spezielle Überlebensstrategien. Jede Störung in diesen rauen Zeiten sei lebensbedrohlich für die Tiere im winterlichen Energiesparmodus. „Wir kennen die Hähne – aber in Wirklichkeit sind es bei den Rauhfußhühnern die Hennen, die den Ton angeben.”



Die Ausstellung „Raue Zeiten für wilde Hühner” ist im Dorfhaus Balderschwang bis 21. Juli zu sehen; ab 29. Juli im Walderlebniszentrum Ziegelwies in Füssen.



Die Ausstellung „Raue Zeiten für wilde Hühner“ im Dorfhaus Balderschwang (Gäste-Information) ist von Montag bis Freitag (außer an Feiertagen) geöffnet von 8.30 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr.