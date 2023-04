Neues Projekt will Frauen den Zugang zu sportlichen Aktivitäten erleichtern

Von: Lajos Fischer

Sie wollen „Frauen in schwierigen Lebenslagen“ zur Bewegung motivieren: (von links) Judith Grimm, Markus Weber und Dragana Vekic. © Lajos Fischer

Oberallgäu/Kempten – Das Gesundheitsprojekt BIG5 bietet für „Frauen in schwierigen Lebenslagen“ in Kempten und im Oberallgäu neue Möglichkeiten für Bewegung und sportliche Aktivitäten.

Artikel 2 des Grundgesetzes versichert jedem das gleiche „Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit“. Um dieses Versprechen der Chancengleichheit einzulösen, reicht es nicht, sich nur auf die Bereiche Bildung und Arbeit zu konzentrieren. Das Recht auf ein gesundes Leben, das eine möglichst hohe Lebenserwartung ermöglicht, ist für die freie Entfaltung des Menschen mindestens genauso elementar.



Haben tatsächlich alle den gleichen Zugang zu den Angeboten der Gesundheitsvorsorge? Auch wenn man die Antwort von vornherein kennt, lohnt es sich, diese Frage zu stellen, um gegen die Missstände gezielt vorgehen zu können. Die Erfinder des BIG-Projektes (Bewegung als Investition in Gesundheit) im Umfeld der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg nehmen seit 2005 „Frauen in schwierigen Lebenslagen“ in den Fokus, um ihnen den Zugang zu gesunder Bewegung und dadurch zu mehr Selbstbestimmung und Selbstbewusstsein zu ebnen – und sie haben Erfolg.

Standorte im Oberallgäu und in Kempten

Und Erfolg ist ansteckend. Zu den „Infizierten“ gehören seit März dieses Jahres der Landkreis Oberallgäu und die Stadt Kempten. Sie sind gemeinsam einer von bundesweit 15 Standorten, die die aktuelle, „BIG5“ genannte Auflage des Projekts mit Leben füllen. Ermöglicht wird das in den kommenden 3,5 Jahren durch die Förderung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und das GKV-Bündnis der gesetzlichen Krankenkassen sowie durch die Unterstützung des Landkreises Oberallgäu und der Stadt Kempten.



Die Idee, das Projekt ins Allgäu zu holen, stammt von der Sport- und Gymnastiklehrerin Judith Grimm, die in dem Geschäftsführer der Gesundheitsregion plus Kempten-Oberallgäu, Markus Weber, sofort einen begeisterten Unterstützer fand. Die 36-Jährige koordiniert als Mitarbeiterin des Amtes für Ausbildungsförderung, Senioren- und Wohnungsfragen in Kempten die Projektarbeit. Die Stelle ihrer Kollegin, Dragana Vekic, ist an der Volkshochschule Oberallgäu in Sonthofen angesiedelt. Die gebürtige Serbin ist studierte Betriebswirtin und eine große Sportliebhaberin. Ihre Lieblingssportarten Klettern, Ski- und Radfahren haben ihren Anteil daran, dass die 33-Jährige 2018 das Allgäu zu ihrer neuen Wahlheimat machte. Beide arbeiten halbtags und sind in der Regel vormittags erreichbar.



Zugang zu Bewegungsangeboten erleichtern

„Frauen in schwierigen Lebenslagen“ gehört zu den Begrifflichkeiten, die man einerseits braucht, um bedarfsorientierte Angebote zu konzipieren, die andererseits aber auch stigmatisierend aufgefasst werden können. Das ist auch der Grund, warum sich die Bezeichnung „Sport von Frauen für Frauen“ an mehreren Standorten durchgesetzt hat.

Ansprechen wollen die beiden Koordinatorinnen Frauen, für die der Zugang zu gesundheitsfördernden Bewegungsangeboten mit Hürden verbunden ist. Die Ursachen können vielseitig und vielschichtig sein. Alleinerziehende Mütter, Frauen mit geringem Einkommen, Bürgergeldempfängerinnen werden genauso angesprochen wie Migrantinnen oder pflegende Angehörige.



Rad- und Schwimmprojekte starten bald

Am leichtesten finden die beiden Koordinatorinnen den Zugang zu Frauen mit Migrationshintergrund (ein ebenfalls umstrittener Begriff), weil sie entweder gut organisiert sind oder in den Integrationskursen direkt angesprochen werden können. Bei den ersten Gesprächen in der Moschee in Immenstadt, mit dem Sozialdienst muslimischer Frauen und mit dem Integrationsbeirat Oberallgäu wurden die ersten Bedarfe schnell formuliert: Da es viele Migrantinnen gibt, die nicht Fahrrad fahren können, ist ein Radprojekt bereits in Planung. Die Teilnahme an der Aktion Stadtradeln im Anschluss soll folgen. Auch ein Schwimm- bzw. Aquafit-Kurs in für Frauen reservierten separaten Zeiten steht ganz oben auf der To-do-Liste.



Alleinerziehende, Bürgergeldempfängerinnen, pflegende Angehörige oder andere Frauen in schwierigen Lebenssituationen zu identifizieren und anzusprechen ist wesentlich schwieriger. Hier hoffen Grimm und Vekic auch darauf, dass Frauen, die sich angesprochen fühlen und gerne mitmachen wollen, mit ihnen Kontakt aufnehmen. Sie versuchen Multiplikatorinnen zu finden, die in bestehende informelle Netzwerke Brücken schlagen wollen und können.



Kinderbetreuung inklusive

Hier kommen einige besondere Stärken des Projekts ins Spiel: Erstens: Es geht nicht darum, dass Hauptamtliche für die Zielgruppe Angebote entwickeln. Die Teilnehmerinnen konzipieren die Aktivitäten selbst, in einem partizipativen Prozess. Jede Idee, jede Initiative ist willkommen und wird von den Mitarbeiterinnen unterstützend begleitet. Zweitens: Für die Zeiten gemeinsamer Unternehmungen steht meistens eine Kinderbetreuung zur Verfügung. Drittens: Die Programme finden wohnungsnah statt und sind für einen sehr kostengünstigen, eher symbolischen Preis zu haben.



Die beiden Hauptamtlichen werden in Zukunft von einer zehn- bis zwölfköpfigen Planungsgruppe unterstützt, in der Fachleute und engagierte Ehrenamtliche zusammenarbeiten. Sie werden auch von einem Projektteam der Universität Erlangen-Nürnberg begleitet. Wichtige Partner vor Ort sind die beiden Volkshochschulen, auch wegen ihrer vorhandenen Infrastruktur mit Räumlichkeiten und lizenzierten Trainern und den in Kempten stattfindenden Integrationskursen.

Zusammenarbeit mit Vereinen und Volkshochschulen

Grimm und Vekic sind dabei, Kontakte zu Sport- und Kulturvereinen aufzubauen. Die Zusammenarbeit mit dem Verein Ikarus im Stadtteil Thingers in Kempten nimmt beispielsweise bereits konkrete Formen an.



Die beiden Projektkoordinatorinnen wollen nicht nur selber als Schnittstelle zwischen Institutionen bzw. Vereinen und interessierten Frauen sein, sondern für diese Aufgabe auch Ehrenamtliche gewinnen. Eine Möglichkeit bietet die geplante Ausbildung zur interkulturellen Übungsleiterassistentin. Wer den Kurs absolviert, kann in einem Sportverein mitarbeiten – als Unterstützerin der Trainerin oder des Trainers.



Ziel: Aktivieren und in Bewegung bleiben

„Einzelne Frauen zu aktivieren, reicht nicht. Man muss sie auch in Bewegung halten“, betont Markus Weber. „Und das schaffen nur Ehren- und Hauptamtliche gemeinsam. Es ist wichtig, Frauen, die es in ihrem Alltag nicht einfach haben, immer neu zu motivieren“, ergänzt Dragana Vekic. Mit ersichtlich großer Begeisterung gehen sie an die Arbeit: „Es ist ein sehr kreatives, lebendiges und spannendes Projekt mit vielen verschiedenen Akteuren“, betont Judith Grimm.



Die Projektkoordinatorinnen freuen sich auf Interessierte, die sie kontaktieren möchten: judith.grimm@kempten.de, Tel. 0172-2660805; vekic@oa-vhs.de, Tel. 08321-667350. Eine Projekt-Homepage befindet sich im Aufbau. Das Projekt wird der Öffentlichkeit auch im Rahmen der allgäuweiten Gesundheitstage im Juni vorgestellt.