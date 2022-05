1. FC Sonthofen will in die zweite Relegationsrunde einziehen

Die Fähigkeiten und Ideen von Sonthofens Mittelfeldstrategen Markus Notz werden bei der Relegationsrunde besonders gefragt sein. © Dieter Latzel

Sonthofen – Der 1. FC Sonthofen spielt in der Bayernliga-Relegation als eine von vier Mannschaften in der Gruppe Süd und hat es zunächst mit dem TSV Dachau zu tun.

Die Kontrahenten trafen in dieser Woche am Mittwochabend in der Sonthofer Baumit-Arena das erste Mal aufeinander (Ergebnis war bei Redaktionsschluss noch nicht bekannt). Am heutigen Samstag kommt es nun um 16.30 Uhr in Dachau zum Rückspiel.

Sollte es den Oberallgäuern als Vizemeister der Landesliga-Südwest gelingen, sich in Summe der beiden Begegnungen (gewertet wird nach altem Europapokal-Modus, bei Punkt- und Torgleichheit zählen die Auswärtstore doppelt) gegen den ranghöheren Bayernliga-Siebzehnten durchzusetzen, wären sie damit für die zweite Runde qualifiziert. Dort würde in der kommenden Woche der Sieger der anderen Paarung – FC Unterföhring gegen den SV Pullach – auf die Oberallgäuer warten. Nur der endgültige Gewinner aus Hin- und Rückspiel dieser zweiten Runde qualifiziert sich von diesen vier Teams letztendlich für die kommende Bayernliga-Saison.



Auch der 1. FC Sonthofen II ist an diesem Samstag im Einsatz. Im letzten Punktspiel der Saison trifft die Landesliga-Reserve um 15.30 Uhr im Nachbarschafts-Derby auswärts auf den Kreisklasse-Meister FC Rettenberg.

Von Dieter Latzel