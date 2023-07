Renate Hartmann aus Altusried fährt seit 20 Jahren beim Jochpass Memorial mit

Von: Lajos Fischer

Immer am Limit: Renate Hartmann liebt alte Autos und das schnelle Fahren. Beim diesjährigen Jochpass Memorial ist sie wieder mit ihrem Bugatti dabei. © privat

Bad Hindelang/Altusried – Renate Hartmann ermutigt Frauen, ihre Leidenschaft für den Motorsport aktiv auszuleben. Wie es geht, zeigt sie auch beim diesjährigen Jubiläumsrennen am Jochpass.

In diesem Herbst wird das Jochpass-Rennen 100 Jahre alt. Die schnellste Zeit fuhr 1923 eine Frau: Ada Otto. Auch bei der diesjährigen Jubiläumsveranstaltung sind manche Auto- und Motorradfahrerinnen dabei. Seit 20 Jahren gehört Renate Hartmann zu ihnen.

„Mein Mann Max und ich haben bereits als Kinder, wir waren Nachbarn, an Autos herumgeschraubt“, erzählt sie. Seit 42 Jahren sind die beiden ein Paar und teilen noch immer die gleichen Interessen. „Dieses Hobby ließ mich nie los, und ich begann bald, mich immer mehr auf alte Autos zu konzentrieren“, erzählt die 58-Jährige. „Irgendwann hat mich das Vorkriegsauto-Virus gepackt.“

Leidenschaft für Vorkriegsmodelle

Als Einstieg diente ein Fiat 500 und dann ein Alfa Romeo. Vor gut 20 Jahren kam ein Riley als erstes Vorkriegsmodell dazu. Aktuell, seit knapp zwei Jahren, fährt sie einen Bugatti Typ 35 Kompressor, Baujahr 1929.



„Als junges Mädchen wollte ich Automechanikerin werden. Meine Mama sagte jedoch: Lass es sein, sonst hast du immer dreckige Finger. Deswegen habe ich lieber eine kaufmännische Lehre gemacht“, erinnert sie sich.



Faszination seit der Kindheit

Zu den Rennen am Jochpass hat sie die ersten Male ihr Vater mitgenommen. Die im Kindesalter entstandene Faszination für die Strecke hat nie nachgelassen. Deswegen verpasste Renate Hartmann in den letzten zwei Jahrzehnten kein einziges Jochpass Oldtimer Memorial. „Es macht Spaß, hochzufahren. Ich achte nicht auf die Zeit. Wenn man gewinnen wollte, müsste man gleichmäßig fahren. Aber ich liebe die freie Strecke und habe den Ehrgeiz, schnell nach vorne zu kommen.“ (Beim Jochpass Memorial gewinnt, wer die gesetzte Sollzeit möglichst genau erreicht und nicht, wer am schnellsten ist.)

Als es im letzten Oktober am Samstag Nieselregen gab, das Wetter kalt und die Straße ölig war, wollten einige „altgesottene Herren“ nicht starten. Es sei gefährlich, meinten sie. Sie hatte keine Probleme damit.



Männliche Kollegen beeindruckt

Immer wieder gelingt es ihr, die männlichen Kollegen zu beeindrucken, manchmal sogar ungewollt: Die Mille Miglia (Tausend Meilen) von Brescia nach Rom gehört zu den bekanntesten, gleichzeitig zu den teuersten Oldtimer-Rennen. Viele versuchen, unbemerkt auf die Strecke zu gelangen, um mindestens ein paar Meilen mitfahren zu können, meist ohne Erfolg. So erging es auch einer Allgäuer Fan-Gruppe vor etwa 15 Jahren. Sehnsüchtig blickten sie auf die Bildschirme, die das Rennen übertrugen. „Was macht deine Frau in der Mille?“, fragten auf einmal seine Freunde Max Hartmann. Renate Hartmann hatte es tatsächlich geschafft: Sie hatte sich verfahren und kam „zufällig“ an den Kontrollstellen vorbei.



Regelmäßig unterwegs: Renate Hartmann ist mit ihrem Mann zusammen fast jedes Wochenende auf einer Oldtimer-Veranstaltung anzutreffen. © privat

Die Hartmanns sind regelmäßig unterwegs: auf Rallys, bei Rennen oder Oldtimertreffen. Sie unternehmen mit ihren historischen Fahrzeugen immer wieder längere Reisen in Italien. „Wir machen fast alles gemeinsam“, sagt Max Hartmann. Der Besuch von Ersatzteilemärkten sei für Oldtimer-Liebhaber ein Muss. „Ohne Renate hinzugehen, macht wenig Sinn. Sie hat für die alten Teile einfach das bessere Auge.“



Leidenschaft für Autos ausleben

„Ich bin einfach autobegeistert und fahre gerne alles. Vor kurzem saß ich wieder in einem Traktor“, erzählt die 58-Jährige. Sie findet es schade, dass viele Frauen ihre Leidenschaft nicht teilen oder nicht ausleben. „Möglicherweise trauen sie sich nicht oder hören auf die Männer, die ein Problem damit haben, wenn eine Frau schneller ist.“ Die meisten jedoch kommen auf sie zu, zeigen Respekt und sagen: Hut ab. Bei Rallys sitzt immer Renate Hartmann am Steuer und ihr Mann liest die Karten. „Ich wäre eine sehr schlechte Beifahrerin“, meint sie.



Am Jochpass-Wochenende könnten sie abends problemlos nach Altusried fahren und im eigenen Bett übernachten. „Wir bleiben trotzdem dort, um die Atmosphäre zu genießen und viele „Gleichgespinnte“ zu treffen. Wir wollen mittendrin, statt nur dabei zu sein“, sagt Renate Hartmann.



Viel Freude trotz schwarzer Finger

Zum Schluss des Gesprächs meint sie: „Diese Autos haben natürlich keine Servolenkung und deswegen braucht auch eine Frau Muskelkraft, um sie zu lenken. Es bereitet aber sehr viel Freude, auch wenn man schwarze Finger bekommt.“