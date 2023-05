Rennabbruch bremst Marco Fink auf Top-Platz aus

Noch schnittiger: Und in neuem Design geht Marco Finks Rennauto an den Start. © privat

Immenstadt – Vor über 35 000 Zuschauern feierte die Sports-CarChallenge auf dem Hockenheimring beim Bosch Hockenheim Historic „Jim Clark Revival“ einen beeindruckenden Saisonstart. Für das Fink Motorsport Team war es ein spannendes Wochenende mit allen Höhen und Tiefen des Rennsports.

Die lange Winterpause wurde intensiv genutzt, um Motor, Getriebe und sämtliche Anbauteile zu revidieren. Des Weiteren hatte sich Chef-Mechaniker Peter Koch der Aerodynamik am PRC BMW V8 gewidmet. Hierbei wurde das komplette Heck neu aufgebaut und durch Arbeiten im Windkanal deutlich verbessert. Zu guter Letzt bekam das Rennauto noch ein neues Design von der Werbehalle3 aus Immenstadt verpasst.



Das Qualifying startete am Samstagmittag. Mit einem etwas veränderten Setup aufgrund der sehr warmen Außentemperaturen, reichte es hier für für Marco Fink zur Startposition 5. Der Rennstart erfolgte zum ersten Lauf am späten Nachmittag. Hier konnte sich Marco Fink bis auf Position 3 vorkämpfen, verlor aber dann in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Prototypen und touchierte mit dem Heckspoiler einen Reifenstapel, sodass er das Rennen leider aufgeben musste.



Safety-Car und Rennabbruch

Das Team leistete großartige Arbeit und konnte den Rennboliden innerhalb kurzer Zeit wieder startklar machen, um am nächsten Tag beim Warm Up zum zweiten Rennen erneut voll angreifen zu können.



Das Rennen am Sonntag war nur wenige Runden alt, als es schon wieder vorbei war. Auf der Start- und Zielgeraden zog sich eine lange Ölspur. Zudem zog ein heftiges Gewitter auf, sodass das Rennen nach ein paar Runden hinter dem Safety-Car abgebrochen und nicht wieder neu gestartet wurde. Zu diesem Zeitpunkt hatte Sven Barth vor Marco Fink gelegen. Nun heißt es, sich auf das Rennevent von 9. bis 11. Juni vorzubereiten.