Allgäuer Bierwanderwege

Rettenberg setzt auf neue Dachmarke: Bier.Genuss.Dorf

Von: Josef Gutsmiedl

Die Konstruktion des Stammtisches der Gmiadlichen in Kalchenbach überzeugte die achtköpfige Jury. © Josef Gutsmiedl

Rettenberg – Die Gemeinde Rettenberg wird zum »Bier.Genuss.Dorf«. Die Wanderwege werden entsprechend der neuen Marke gestaltet. Im Sommer geht es offiziell los.

Ein neues „Fass“ aufmachen will die Gemeinde Rettenberg. Ein erfrischender, neuer Markenauftritt soll die Trumpfkarten der Gemeinde am Grünten – die attraktive Kultur- und Wanderlandschaft, viele regionale Produkte und die Jahrhunderte alte Brautradition der drei örtlichen Brauereien – zusammenführen unter dem Motto „Bier.Genuss.Dorf“.

Derzeit werden die Wanderwege entsprechend der neuen Marke gestaltet und „möbliert“. In einem Wettbewerb haben die örtliche Vereine und Gruppen besonders originelle Bierbänke gebaut. Diese „Hingucker“ werden an attraktiven Punkten im Wanderwegenetz Platz finden.

Brauereidorf Rettenberg

Das „Brauereidorf“ Rettenberg soll wiederbelebt werden und in einer neue Dachmarke noch besser und aktueller präsentiert werden. Die Ist-Analyse habe ergeben, dass „alles da ist“, was es für den Neustart des Brauereidorfes brauche, fasst Rettenbergs Tourismus-Chefin Tanja Oswald die Lage zusammen: Attraktive Kulturlandschaft, zahlreiche regionale Produkte, die drei örtlichen Brauereien und ein touristische Basis aus interessanten Wanderwegen und zahlreichen Einkehrmöglichkeiten rund um den Grünten.



Vier Trümpfe – Kulinarik, Wandern,Brauereien und Genussvielfalt – lassen sich daraus ableiten. Und diese Trümpfe will Rettenberg als die vier wesentlichen Bausteine seines touristischen Konzeptes spielen – und Stiche machen. Nicht zuletzt soll die Marke „Bier.Genuss.Dorf“ das Identitäts- und Zusammengehörigkeitsgefühl der Rettenbergerinnen und Rettenberger stärken, Stolz auf die eigene Heimat und ihre „Schätze“ wecken und schließlich ein regionales Netzwerk aus Partnern knüpfen.



Allgäuer Bierwanderwege

Vor zwei Jahren wurde die Idee des „Allgäuer Bierwanderweges“ von der Regionalentwicklung Oberallgäu aufgegriffen und zu einem Leader-Förderprojekt nominiert – ausgestattet mit Fördermittel von 37 000 Euro.

Zielgruppe ist der „niveauvolle“ Genuss-Urlauber. „Naturbewusste Menschen, die gezielten, hochwertigen Urlaub verbringen wollen, und dafür auch Geld ausgeben“, beschreibt Tanja Oswald die Gästegruppe. Wandern als Genuss, nicht als sportliche Herausforderung.



Die gemütliche Rast an einer kreativen und witzigen „Bier.Sitz.Bank“ gehöre in Zukunft dazu, sind sich die Tourismus-Chefin und Rettenbergs Bürgermeister Nikolaus Weißinger sicher.



Bier.Genuss.Dorf für Einheimische und Gäste

Zu den „Genusspunkten“ an den Bierwanderwegen sollen auch weitere Einkehrmöglichkeiten gehören, an denen heimische Produkte angeboten werden. Und davon gebe es in Rettenberg, im Grünten-Wandergebiet jede Menge, so Tanja Oswald weiter: Biere, Käse, Brot, Fleisch und Wurst... Kurz: regionale Spezialitäten aus erster Hand.



„Das Bier.Genuss.Dorf lebendig für den Gast und zugleich wertvoll und lebenswert für und Einheimische machen“, bringt Tanja Oswald den Leitgedanken auf den Punkt. Den Lebensraum attraktiver machen – für Einheimische und die Gäste. Im Juli werden die ersten Bierwanderwege offiziell eröffnet und vorgestellt.

Wettbewerb: Bier.Sitz.Bank im Kurgarten

Dann gehen auch die acht prämierten „Bier.Sitz.Bank“-Sieger des Wettbewerbes in Betrieb. Die meisten Punkte bei der Prämierung holte sich die fast luxuriöse und dennoch überaus originelle Ausführung, die der „Stammtisch d´Gmiadlichen“ aus Kalchenbach ins Rennen schickte. Platz zwei ging an den SC Rettenberg, der den „Grünten-Rutscher“ vorstellte, eine ebenfalls überaus originelle Sitzgelegenheit. Die acht Bier.Sitz.Bank-Konstruktionen sind derzeit im Kurgarten in Rettenberg zu besichtigen.