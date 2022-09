Rotary Club Aktion „Kauf-eins-mehr“ für die Tafel in Sonthofen

von links: Klaus Kessler, Lutz Wagner, Johannes Krieg (Rotary Club), Jürgen Schnitzer (Rewe-Markt), Laura Kandziora und Thomas Weller (Rotaract). © Sandra Ricken

Oberallgäu – Nach der erfolgreichen Premiere letztes Jahr fand jetzt die zweite „Kauf-eins-Mehr“ Gemeinschaftsaktion des Rotary Clubs Oberstdorf-Kleinwalsertal und des Rotaract Club Kempten Allgäu beim Rewe-Markt in Oberstdorf statt.

Es war wieder ein voller Erfolg. Eine Vielzahl der Rewe-Kunden haben ein oder mehrere ohne Kühlung haltbare Produkte „mehr“ eingekauft und diese nach ihrem Einkauf am Stand der Rotarier / Rotaracter abgegeben. Es konnten so 30 Bananenkisten voller haltbarer Lebensmittel wie Nudeln, Reis, Zucker, Mehl, Säfte, Konserven, Milch, Hygieneartikel etc. gesammelt werden.

Am selben Abend wurden die Lebensmittel noch dem Caritas-Tafelladen in Sonthofen übergeben, der sich sehr über die Spende gefreut hat. Der Rotary Club bedankt sich bei allen, die zum Erfolg der Aktion beigetragen haben. Die „Kauf-eins-Mehr-Aktionen werden regelmäßig von den Rotaractern Kempten veranstaltet.