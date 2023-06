RSV Sonthofen will die „Allgäu Tour“ noch attraktiver machen

Teilen

Heißer Mehrkampf: Mit der modifizierten „Allgäu Tour“ will der RSV Nachwuchs für den Radrennsport gewinnen. © RSV Sonthofen

Oberallgäu – Nach der erfolgreichen Premiere 2022, gibt es heuer ein „Upgrade“ der Allgäu Tour. Drei Tage Radrennspaß und großartige Strecken im südlichen Illertal werden die „Radsportler von morgen“ vom 23. bis 25. Juni im Allgäu erwarten.

Die Nachwuchs Rundfahrt wird im Jahr 2023 mit einem 1,7 km Bergrennen von Vorderburg nach Brackenberg eröffnet. Bei dem Prolog gilt es, im Massenstart sich am Berg entscheidend abzusetzen um gleich am ersten Tag ins neu gestaltete Gelbe Trikot des Gesamtführenden zu schlüpfen. Hier sind zwei Bergwertungen am ersten Renntag und drei Bergwertungen am zweiten Tag vorgesehen.



Eine weitere Neuerung ist, dass diesmal auch die U15 an den Start gehen wird – sowohl die weibliche als auch die männliche Klasse. Durch diese Erweiterung möchte der Sonthofer Radsportverein RSV noch intensivere Nachwuchsförderung betreiben. Damit fahren die drei Klassen U11, U13 und U15 – jeweils männlich und weiblich – um die Gesamtwertung der zweiten Allgäu Tour. Im Gegensatz zu 2022 werden die Prolog-Teilnehmer nur am Samstag beim Brandl Rennen erwartet. Hier gibt es zwei Wertungen: Einmal für die Jahrgänge 2016 und jünger, sowie für die U11 ohne Lizenz mit den Jahrgängen 2013 bis 2015. Hier wird zwischen Buben und Mädchen nicht unterschieden.



Eine besondere Premiere

Beim Andreas-Brandl-Gedächtnisrennen am Samstag wird es eine besondere Premiere geben: Es wird ein 3,6 km langem Rundkurs auf der Skirollerbahn im Nordic Skizentrum in Oberstdorf gefahren. „Mit dieser Runde können wir den teilnehmenden Radsportlern zum einen eine perfekte Fahrbahn bieten und jeder mögliche unerwünschte Straßenverkehr gehört der Vergangenheit an“, freut sich RSV-Chef Richard Wolf. Ein spannender und anspruchsvoller Rundkurs mit einem Anstieg über ca. 45 Höhenmeter und einer rasanten Abfahrt sowie herausfordernde Kurven warten auf die Teilnehmer in der eindrucksvollen Bergwelt im Stillachtal.

Bei dieser neuen Runde dürfen nicht nur die U15 und jüngeren Klassen an den Start gehen, sondern auch die U17 m/w, U19 m/w, Frauen, Senioren m/w und ein Amateur- sowie ein Elite Amateur-Rennen sind vorgesehen – natürlich mit angepasster Rundenanzahl. Wolf: „Dies bedeutet einen Tag purer Radrennsport in den Oberstdorfer Bergen und die geplanten 20 Runden der Elite werden sicherlich kein Zuckerschlecken. Für die Frauen und Nachwuchsklassen bis U17 wird das Rennen als Bayerische Bergmeisterschaft ausgetragen.“



Eine besondere Note im bayerischen Radrennkalender

Zu guter Letzt, geht es für die unter 15-Jährigen am Sonntag, 25. Juni, auf den bekannten Kriteriums-Rundkurs im RuDi Park in Sonthofen, um hier bei den zahlreichen Wertungen nochmals maximal zu punkten und im besten Fall die Gesamtwertung nochmals auf den Kopf zu stellen. Die Gesamtwertung wird, wie das erste Mal 2022, durch Addition der erreichten Punkte bei jeder Etappe ermittelt. Die meisten Punkte gibt es beim anspruchsvollen Gedächtnisrennen in der Skiarena in Oberstdorf, gefolgt von dem Kritierium in Sonthofen und die wenigsten Punkte gibt es für die 1,7 km Prolog in Vorderburg.

„Wir sind überzeugt, im Jahr 2023 dem Radrennkalender Bayern mit unserer Rundfahrt eine besondere Note zu geben und freuen uns, viele Teilnehmer und jeden Radsportfan sowie die Zuschauer begrüßen zu dürfen“, so Richard Wolf.