„Safari dahoam“: Die Gamsbeobachtungsstation am Riedbergpass ist eröffnet

Von: Josef Gutsmiedl

Teilen

Safari dahoam: Alpinium-Mitarbeiter Henning Werth (rechts) half Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger bei der Suche nach einer Gämse im Steilhang. © Josef Gutsmiedl

Obermaiselstein – Die neue Gamsbeobachtungsstation am Riedbergpass ist eröffnet. Dort können Gämse, Rotwild und Steinadler ohne mit Fernrohren beobachtet werden.

Sehen, schätzen, schützen: Mit dem gemeinsamen Projekt „Touristische Tierbeobachtung im Allgäu“ machen Umwelt- und Wirtschaftsministerium die heimischen Wildtiere in ihrer natürlichen Umgebung erlebbar. Insbesondere die Gams, aber auch Rotwild oder Steinadler, können beobachtet werden. Betrieben und betreut wird die Station direkt an der Passstraße auf Höhe der Wannenkopfhütte von den Rangern des Naturerlebnis Zentrum Alpin, des „Alpinium“ in Obermaiselstein.



Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber betonte bei der offiziellen Eröffnung der Gamsbeobachtungsstation am Riedbergpass: „Wir haben mit der Gamsbeobachtungsstation ein Highlight der Naturbeobachtung im Oberallgäu geschaffen. Die neue Beobachtungsstation bietet nachhaltigen Naturgenuss im Oberallgäu. Damit punkten wir gleich mehrfach: Wir schaffen nachhaltige Naturerlebnisangebote und schützen gleichzeitig die Umwelt. Das alpine Naturerlebnis wird für alle greifbar und sichtbar. Wir müssen mehr informieren, aufklären, ausgleichen und auch lenken. Das Oberallgäu soll zur Musterregion für Besucherlenkung entwickelt werden.“ Entscheidend bei der Besucherlenkung sei das Rezept ‚Schätzen und Schützen‘, so Glauber, und das Zusammenbringen der Akteure vor Ort.



Heimat nicht verkonsumieren

Das sieht auch Bayerns Umweltminister Hubert Aiwanger so: „Es gilt den Spagat von Genießen und Geldverdienen zu schaffen, ohne die Heimat zu verkonsumieren.“ Die „Safari dahoam“ biete ein einmaliges Erlebnis und stärke zugleich die Wirtschaftskraft vor Ort, sagte Aiwanger.



Das Instrument der Besucherlenkung sei oftmals der Schlüssel zum Erfolg, um die vielfältigen Interessen unter einen Hut zu bringen, betonte der Minister. Die Idee, diese erste Beobachtungsstation im Oberallgäu zu fördern sei in seinem Ministerium entwickelt und bei der Umsetzung vom Umweltministerium mitgetragen worden. Inzwischen werde auch überlegt, ob ähnliche Einrichtungen an geeigneten Standorten in anderen Regionen Bayerns geschaffen werden sollen, deutete der Wirtschaftsminister an.



touristische Tierbeobachtung

„Die touristische Tierbeobachtung trägt dazu bei, die Interessen und Belange der verschiedenen Akteure zusammen zu bringen“, meint die Oberallgäuer Landrätin Indra Baier-Müller. Die Region sei als traditionelle Urlaubsdestination von Gästen und Urlaubern abhängig. Die dabei lokal auftretenden Zielkonflikte seien eine „Herausforderung für die gesamte Region“. Seit vergangenem Jahr läuft bereits ein Besucherlenkungsprojekt, in das auch die neue Beobachtungsstation einbezogen sei neben einer Reihe weiterer Bausteine wie dem „Alpinium“ oder dem Naturpark Nagelfluhkette.



Der Tourismusverband Allgäu/Bayerisch-Schwaben unterstützt das Projekt ebenfalls. Vorsitzende Maria Rita Zinnecker sieht in der Zusammenarbeit von Wirtschafts- und Umweltministerium ein Zeichen, dass man „gemeinsam für die Region viel bewegen“ könne und ist sicher: „Fortsetzung folgt.“ Eine zweite Beobachtungsstation im Oberallgäu ist im Rappenalptal bei Oberstdorf in Planung.



Hochwertige Fernrohre mit Weitwinkeloptik

Kompakte Informationstafeln berichten vom Leben der Gams und speziell für den Standort Ried­bergpass entwickelte hochwertige Fernrohre mit Weitwinkeloptik ermöglichen einzigartiges Naturerleben. Die Station kann von Gästen selbständig besucht werden. Es werden aber auch Führungen durch Ranger­innen und Ranger des „Alpinium“ in Obermaiselstein angeboten. Da der Standort mit Unterstützung der Jägerschaft sorgfältig ausgewählt wurde, sei die Wahrscheinlichkeit hoch, Gams- oder Rotwild in der gegenüberliegenden Bergflanke zu sehen, ohne in deren Lebensraum einzudringen.



Das Umweltministerium unterstützt den Bau und die Ausstattung der neuen Beobachtungsstation mit 143 000 Euro. Das Wirtschaftsministerium fördert die begleitende Marketingkampagne des Tourismusverbandes Allgäu/Bayerisch Schwaben mit 42 500 Euro.