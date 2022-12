Große Freude bei den Mitarbeitern: Sallmann Autoteile übernimmt Stromkosten der Mitarbeiter

Von: Lajos Fischer

Die Mitarbeiter der Sonthofer Niederlassung von Sallmann Autoteile jubeln, weil ihre Firma im kommenden Jahr ihre anteiligen Stromkosten übernimmt. © privat

Allgäu – Sallmann Autoteile erreicht ein gutes Jahresergebnis und übernimmt die Stromkosten seiner Mitarbeiter. Teammitglieder sind dankbar, auch für das gute Arbeitsklima im Familienbetrieb.

Die Mitarbeiter von Sallmann Autoteile haben allen Grund zur Freude, denn sie haben bei den steigenden Energiekosten eine Sorge weniger: Sallmann Autoteile zahlt ihnen im Jahr 2023 die anteiligen Stromkosten.

Der bisherige Geschäftsverlauf der Roland Sallmann GmbH liegt 2022 deutlich im positiven Bereich. Die Geschäftsführung hat daher beschlossen, einen Teil der Überschüsse im Rahmen der Inflationsausgleichsprämie an die Mitarbeiter weiterzugeben.



Gute Leistung in schwierigen Zeiten

Geschäftsführer Harald Sallmann bedankt sich mit dieser erfreulichen Nachricht bei seinem Team für die großartige Leistung, die dieses gerade in Zeiten außergewöhnlicher Beanspruchungen wie durch die Rekordinflation, eingebracht habe.



„Uns war es wichtig, mit diesem Beitrag den Inflationsdruck bei unseren Mitarbeitern etwas abzufedern, gleichzeitig aber auch Motivation für neue Herausforderungen zu geben. Wir möchten in diesen schwierigen Zeiten unserem Personal Zuversicht und Stabilität vermitteln“, so der Geschäftsführer Harald Sallmann.



Wertschätzung der Mitarbeiter

„Die Zuwendungen lassen die eine oder andere Sorge vergessen und geben einfach zusätzlich Planungssicherheit“, sagt Karsten Gerhardt, Filialleiter in Sonthofen. Marcel Blankenburg arbeitet im Vertriebsbereich in Füssen und findet es gut, dass er in einem Familienunternehmen tätig sein kann: „Bei uns stehen die Mitarbeiter in erster Reihe.“

„Die Entscheidung der Geschäftsführung gibt mir das Gefühl, ein wichtiges und geschätztes Mitglied dieser Firma zu sein“, äußert sich der Schongauer Filialleiter Daniel Weigelt. Außendienstleiter Mario Miljanovic bringt es auf den Punkt: „Hier wird auf Augenhöhe kommuniziert und Menschlichkeit großgeschrieben! Für mich ist es ein Privileg, hier zu arbeiten.“



40 Jahre Tradition

Alle freuen sich auf die noch anstehende Weihnachtsparty, in deren Rahmen man das gute Jahresergebnis und den kollegialen Zusammenhalt gebührend feiern wolle. Für die Veranstaltung, die unter dem Motto „Hawai“ stattfinden werde, sei extra eine Lokation mit Palmen und Sand angemietet worden.



Seit über 40 Jahren ist die Firma Sallmann Autoteile als Familienunternehmen mit aktuell sieben Standorten im Allgäu und Oberbayern erfolgreich vertreten. Mit einem Team von nahezu 100 Mitarbeitern bietet Sallmann Autoteile sowohl privaten als auch gewerblichen Kunden über 40 000 verschiedene Artikel, die sofort ab Lager abrufbar sind. Quer über das Sortiment sind unterschiedliche Preisbereiche verfügbar, passend für den jeweiligen und individuellen Bedarf.