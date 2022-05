Tierische Rasenmäher beim Klinikumm Immenstadt

Im Gegensatz zu uns Menschen kamen diese Lämmer nicht in der Klinik zur Welt, sondern davor. Das kleine Böcklein braucht noch einen Namen. © Jürgen Kügle

Immenstadt – In Zeiten von „Fridays for Future“ rücken die Themen Nachhaltigkeit und Umweltmanagement auch im Klinikbereich in den Blickpunkt.

Die Kliniken des Klinikverbunds Allgäu betreiben schon seit vielen Jahren ein nach EMAS zertifiziertes Umweltmanagement und achten bei allen Baumaßnahmen und Neuanschaffungen auf das Thema Energieeffizienz und Nachhaltigkeit.



Bei allen sinnvollen Konzepten und guten Strategien kann Nachhaltigkeit dann manchmal jedoch auch so einfach sein. Über die nächsten 4 bis 6 Wochen lebt eine Schafherde auf dem Klinikgelände der Klinik Immenstadt. Die Schafe der Rasse Walliser Schwarznasen betätigen sich dort als natürliche Rasenmäher. Im Herbst kommen die Schafe dann nochmal für vier bis sechs Wochen zum „Nachmähen“.



Nicht nur die Klinik, sondern auch die Patienten freuen sich über die tierischen Nachbarn. Von vielen Patientenzimmern aus kann man die Schafe beobachten. Momentan stehen die Schafe auf einer Fläche von rund einem Hektar im Südwesten der Klinik. Wenn diese Fläche abgegrast ist, ziehen sie auf die Süd- und Ostseite der Klinik und haben dort nochmal ein Hektar Fläche zur Verfügung.



Acht Muttertiere sorgen für Nachwuchs

Zurzeit zählt die Herde acht Muttertiere. Eines ist ein Wallisisches Landschaf und ganz schwarz. Um Ostern herum sind die Zwillinge Pünktchen und Anton zur Welt gekommen. Und zur großen Freude aller erwartet die Herde weiteren Nachwuchs. In den nächsten Wochen werden noch bis zu sechs Lämmer erwartet.



Vor einer Woche hat ein kleines Böcklein auf dem Klinikgelände das Licht der Welt erblickt. Es ist ganz flauschig weiß mit schwarzen Ohren, schwarzem Gesicht und schwarzen Beinen. Für den kleinen Bock suchen wir noch einen schönen Namen. Sie haben eine Idee? Dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an info@klinikverbund-allgaeu.de.

Die Namensverkündigung veröffentlichen wir über die sozialen Medien des Klinikverbundes auf Facebook und Instagram.



„Natürlich darf die Lämmerschar besucht werden“, freuen sich Besitzerin Alexandra Hauf aus Bräunlings und der technische Leiter des Klinikverbunds Allgäu, Jürgen Kügle. Allerdings wird darum gebeten außerhalb des Zaunes zu bleiben. Der steht nämlich unter Strom. Die Firma Hauf kümmert sich um die Außenanlagen der Immenstädter Klinik und übernimmt in den Wintermonaten auch den Winterdienst.