„Schaukämpfe“ der besten Marktschreier in Sonthofen

Nicht zu überhören: der amtierende deutsche Meister Wurst-Achim. © Eventagentur Jobo

Sonthofen – Erstmalig gastiert die „Echte Gilde der Marktschreier“ mit dem Original Hamburger Fischmarkt on Tour in hervorragender Zusammenarbeit in Sonthofen auf dem Marktanger.

Mit dabei die besten Marktschreier des Landes. Am Freitag, 4. August, um 11 Uhr findet die offizielle Eröffnung statt, mit einem „Original Marktschreier Frühstück“ und Freibier für alle Gäste.

Von Freitag, 4. August, bis Sonntag, 6. August, heißt es dann täglich: Markttreiben und Marktschreier in Sonthofen! Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 19 Uhr.

Einmalige Gelegenheit!

Der amtierende deutsche Meister – das lauteste Lebewesen der Welt – Wurst-Achim trifft auf Deutschlands größten Käsehändler, Käse-Mai aus Osnabrück. Käthe-Kabeljau ist dabei mit einem gigantischen Angebot an Fischbrötchen und dem über die Landesgrenzen hinaus bekannten Backfisch aus Aurich! Und Aal-Hinner: Das Original vom Hamburger Fischmarkt mit einer Variation an Räucherfisch. Nudel-Kiri begeistert mit einem großartigen Angebot an italienischen Teigwaren. Milka-Maxxx, der Schoko-Gigant von der Küste, bringt Milka satt in die Stadt. Käse-Mai aus Osnabrück kommt mit einer Riesenauswahl an Käse-Markenprodukten unter dem Motto „10 Teile für 15 Euro“.

Hanseatische Stimmung mit Gaumenschmaus ist garantiert. Für das leibliche Wohl sorgen die Marktschreier an den drei Tagen mit Imbiss- und Getränkeständen (so zum Beispiel westfälische Spezialitäten vom Schwenkgrill, wie Bratwurst, Steaks , Crepes und diverse andere Leckereiangebote.

Kinderprogramm

Die Marktschreier sorgen auch für die kleinen Gäste mit einem Kinderkarussell, Süßwaren und Spielzeug. Ein kleiner Krammarkt lädt zum Schlendern ein, der bietet unter anderem Lederwaren mit Gürteln für die Herren und Handtaschen für Damen, Spielzeug für Kinder. Für jeden ist also etwas dabei.