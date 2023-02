Schnelle Hilfe für Erdbebenopfer in der Türkei

Von: Lajos Fischer

Auf dem Bild (von links): Arif Aras, Tekin Sentürk, Fahri Sahan, Mustafa Kaynak, Erdal Akyüz, Tanju Sahan vor der Abfahrt. © Lajos Fischer

Sonthofen – Der erste Hilfstransport für die Erdbebenopfer startete aus Sonthofen bereits am Dienstag. Heute Abend berät der Integrationsbeirat über weitere Hilfen.

Am Dienstag um 13 Uhr starteten die ersten beiden Transporter mit Hilfsgütern für die Erdbebenopfer in der Türkei aus Sonthofen. Auf die Idee kam Fahri Sahan, der bei der Organisation von Makin und Tekin Sentürk sowie Sevdat Karakas unterstützt wurde. Gesammelt wurden Winterbekleidung, Decken, Nahrungsmittel, Hygieneartikel für Kinder und Erwachsene. Der Aufruf erfolgte durch die sozialen Medien.

Großer Zusammenhalt

Karakas hebt hervor, dass die Unterstützung von Menschen aus allen hier lebenden Nationalitäten sehr groß gewesen sei. Die Fahrzeuge werden vom Autohaus Sahan gestellt. Sie sind bereits am Mittwoch in der Früh in Ankara eingetroffen. Dort kommen, vom türkischen Innenministerium koordiniert, Hilfsgüter an, die dann vom Katastrophenschutz übernommen und in das Katastrophengebiet gebracht werden.

Beim Sammeln und Verladen der Hilfsgüter haben viele Menschen geholfen. © Lajos Fischer

Am Samstag wollen die Helfer wieder zurück sein und dann entscheiden, ob sie die gleiche Fahrt, eventuell mit mehreren Transportern wiederholen oder ob sich bis dahin andere Möglichkeiten auftun. Die Luftbrücke aus München zu unterstützen oder mit türkischen LKWs, die normalerweise leer in die Türkei zurückfahren, zusammenzuarbeiten, wären mögliche Alternativen.

Weitere Hilfsaktionen geplant

Bis dahin werden Hilfsgüter in den Lagerräumen der Reinigungsfirma Keskin im ehemaligen Wertstoffhof in der Albert-Schweizer-Straße gesammelt.



Um weitere Hilfsfahrten zu koordinieren, traf sich der Integrationsbeirat am Mittwochabend zu einer Sondersitzung.