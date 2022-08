Schöne Bäume: Stadt Sonthofen prämiert Prachtexemplare

Von: Josef Gutsmiedl

Teilen

Die prächtige Eiche vor dem Wohnhaus von Herrn Eisemann gewann in der Kategorie „Stadtbaum“ © Kerstin Spiegelt

Sonthofen – Die Sieger für den „Schönsten Baum in Sonthofen“ in fünf Kategorien stehen fest.

Die Stadt Sont­hofen, genauer gesagt, die Projektgruppe „Natur in der Stadt“ hatte im vergangenen Frühjahr den „Schönsten Baum“ in Sonthofen gesucht. 15 Vorschläge wurden für den Wettbewerb nominiert. Die Sieger der fünf ausgeschriebenen Kategorien wurden jetzt prämiert und die Besitzer belohnt.



„Den schönsten Baum in der Stadt gibt‘s nicht“, stellte Michael Borth, der Umweltreferent des Stadtrates, zu Beginn der „Siegerehrung“ fest. Erfreulicherweise gebe es im Stadtgebiet sehr viele schöne Bäume. Im vergangenen Mai hatte die Projektgruppe „Natur in der Stadt“ die Sonthoferinnen und Sonthofer aufgerufen, ihren Lieblingsbaum, ihren „Kandidaten“ der Stadtverwaltung zu melden. Gesucht wurden Bäume, die einerseits ökologischen Nutzen haben, und andererseits „viel erlebt“ haben und so ein Teil der Stadtgeschichte sein können.



Die Preisträger des Wettbewerbes, die Jury und Bürgermeister Christian Wilhelm (hintere Reihe 2. von rechts) sind sich einig: Gewinner ist die Stadt. © Josef Gutsmiedl

Vierköpfige Jury sucht schönsten Baum

Schließlich wurden 15 Vorschläge eingereicht und eine vierköpfige Jury – bestehend aus dem Umweltreferenten Michael Boirth, Förster Florian Schwarz, Stadtförster Robert Baldauf und der städtischen Baumkontrolleurin Katja Rigamonti – klopfte jeden Bewerber um den Titel auf relevante Kriterien ab. Dabei zeigte sich schnell, dass unterschiedliche Kategorien gebildet werden mussten und die Bäume kaum miteinander zu vergleichen waren.

Sieger der Klasse Obstbaum wurde ein etwa 70 Jahre alter Obstbaum im Garten von Familie Blößl in der Illersiedlung. Er trägt nicht nur Früchte, sondern ist auch wichtiger Lebensraum für verschiedene Tierarten.



Die Kategorie „Ensemble“ dominierte eine prächtige Buche im Garten von Frau Kocher. Zusammen mit anderen Bäumen und Sträuchern und dem Haus erziele der Baum eine ganz besondere Wirkung, fand die Jury.



Kategorie „Historischer Baum“

Zwei Sieger gab es in der Kategorie „Historischer Baum“ mit der Linde am Haus der Familie Buhl-Dotzler auf der Staig, sowie der rund 300 Jahre alten Eibe auf dem Grundstück von Familie Wieland in der Weststraße.

Eine „besondere Wirkung“ auf das Straßenbild und große ökologische Bedeutung schrieb die Jury der Blutbuche im Garten von Frau Reisle in der Innenstadt zu. Ebenfalls mitten in der Stadt steht der Sieger der Kategorie Stadtbaum – eine hochgewachsene Eiche, die sich an das Wohnhaus von Herrn Eisemann schmiegt und den Straßenzug prägt.

Die Gewinner des Baumwettbewerbes wurden mit einem Gutschein im Wert von 50 Euro belohnt und einem weiteren Geschenk in Form von „Samenbomben“. Der Wettbewerb habe gezeigt, wie wichtig stattliche Bäume gerade im Lebensraum Stadt seien, ergänzte Michael Borth seine Würdigungen der prämierten Bäume. Da und dort könnten Bereiche aufgewertet werden durch Erhalt und auch Neupflanzung, etwa im Zuge von Baumaßnahmen.