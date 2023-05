Neue Räume für Bürgerbeteiligung eröffnet

Innovationen für die Innenstadt: Erster Bürgermeister Christian Wilhelm (von links) begrüßte das Innenstadtmanagement der GMA um Alena Serba und Dr. Stefan Holl in der Fußgängerzone. © Andreas Maier

Sonthofen – Um die Prozesse des Innenstadtmanagements abzustimmen, hat das Münchner Planungsbüro GMA gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung der Stadt Sonthofen Räumlichkeiten in der Fußgängerzone bezogen.

Ende Januar wurde nach einer halbjährlichen Bearbeitung der Masterplan Innenstadt Sonthofen im Stadtrat beschlossen. Mithilfe eines einjährigen Innenstadtmanagements, welches wie der Masterplan durch das Münchner Planungsbüro GMA begleitet wird, werden nun die ersten Sofortmaßnahmen umgesetzt.

Um die Prozesse rund um die ersten Umsetzungsschritte so optimal wie möglich abzustimmen, hat die GMA gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung der Stadt Sonthofen Räumlichkeiten in der Fußgängerzone bezogen.



Mit den Bürgern ins Gespräch kommen

In der Hochstraße 14 (ehemals Royal Donuts) wurde zum 1. Februar ein bislang leerstehendes Ladenlokal bezogen, dort wird die GMA gemeinsam mit Partnern als Ansprechpartnerin für Bürgerinnen und Bürger die vorgesehenen Maßnahmen erläutern, mit Kindern und Schülern ins Gespräch kommen und diese verstärkt in die laufenden Veränderungen der Innenstadt einbinden. Ansprechpartnerin beziehungsweise Ansprechpartner im Büro sind für bauliche Fragen und den Städtebau Alena Serba, Stadt- und Umweltplanerin, sowie für das operative Geschäft der Senior-Projektleiter der GMA, Dr. Stefan Holl.

Teilflächen des Ladenlokals werden, um den experimentellen Charakter zu unterstreichen und neue Nutzer in die Innenstadt zu bringen, sukzessive auch für Start-ups im Handel und in der Dienstleistung genutzt.



Neues ausprobieren

Personen, die etwas Neues ausprobieren wollen und Interesse an diesen sogenannten „Coworking-Spaces“ haben, melden sich am besten via E-Mail bei Alena Serba (alena.serba@gma.biz), dem Sonthofer Wirtschaftsförderer Andreas Maier (andreas.maier@sonthofen.de) oder schauen am Mittwoch und Donnerstag zwischen 10 und 17 Uhr in der Hochstraße 14 vorbei. Alle Bürger und Interessierte, welche sich über die Neuerungen in der Sonthofer Fußgängerzone informieren wollen, sind ebenfalls willkommen.



Sowohl die Erstellung des Masterplans als auch das Innenstadtmanagement wurden mit finanziellen Mitteln des Förderprogramms REACT-EU gefördert.