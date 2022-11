Zeit für Prävention fehlt: Schulsozialarbeit im Oberallgäu soll ausgebaut werden

Von: Lajos Fischer

In der Schulsozialarbeit müssen die pädagogischen Fachkräfte immer mehr Zeit für intensive Einzelfallberatungen aufbringen. © Gaby Heilinger

Oberallgäu – Als Spätfolge der Schulschließungen während der Corona-Pandemie ist der Bedarf an Einzelfallhilfen durch Schulsozialarbeiter massiv gestiegen. Der Landkreis zieht Konsequenzen.

Der Bedarf an Schulsozialarbeit im Landkreis wird immer größer. Die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses blickten auf die Entwicklungen der letzten vier Jahre zurück und zogen eine positive Bilanz. Die Corona-Pandemie habe die Situation jedoch verschärft, deswegen seien Nachbesserungen notwendig.

Rahmenkonzept 2018 verabschiedet

Der Kreistag beschloss 2018, die Schulsozialarbeit im Landkreis konsequent voranzutreiben und dafür eine Rahmenkonzeption zu erarbeiten. In der inhaltlichen Ausrichtung wurde dem Arbeitsschwerpunkt Prävention Priorität eingeräumt.

Bereits damals gab es zahlreiche Projekte von der Krippe bis zum Erwachsenenleben, nur für Kinder im Grundschulalter hatte man keine Angebote. Jugendamtsleiterin Claudia Ritter betonte, dass es den Verantwortlichen wichtig gewesen sei, die Präventionskette zu schließen, damit sich ein roter Faden der sozialen Betreuung durch das Leben der Kinder und Jugendlichen ziehen könne.



Flächendeckende Versorgung

Seitdem man im November 2018 in der ersten Grundschule startete, ist die Nachfrage kontinuierlich gestiegen. Heute wird an 21 Schulen im Landkreis Schulsozialarbeit und an neun Jugendsozialarbeit angeboten, was eine fast flächendeckende Versorgung bedeutet.



Die Schulsozialarbeit unterstützt Kinder, Eltern und Lehrkräfte. Die Fachkräfte arbeiten niederschwellig, bedarfsorientiert und präventiv, damit Kindeswohlgefährdungen rechtzeitig erkannt und abgewendet werden können. Eine der Hauptzielsetzungen ist, die persönliche und soziale Entwicklung der jungen Menschen zu fördern. Die Schulsozialarbeiter begleiten die Kinder und Jugendlichen dabei, die Schule als ihre Lebenswelt demokratisch mitzugestalten. Der Hauptteil ihrer Arbeit ist jedoch die Betreuung von Einzelfällen.



Verschärfte Situation durch Corona

Die Situation habe sich durch Corona verschärft, erklärte Ritter. Der Respekt sei an vielen Stellen verloren gegangen, die Frustrationstoleranz sinke, das Aggressivitätspotential sei gestiegen und es gebe wieder mehr Mobbing. Vereinsamung und Depressionen treten bei den Kindern vermehrt auf.

Die Pandemie habe die übermäßige Mediennutzung gefördert. Es sei schwierig, die Kinder wieder vom Bildschirm wegzubringen und sie zu persönlichen Begegnungen zu motivieren. Deswegen haben es die Schulsozialarbeiter mit einer hohen Anzahl von Einzelfällen zu tun. Ihre Arbeit werde immer stärker auf eine „Feuerlöscherfunktion“ reduziert. Es bleibe keine Zeit dafür, präventive Projekte umzusetzen. Auch deshalb sei eine Aufstockung notwendig.



Mindeststundenzahl wird erhöht

Das Rahmenkonzept legte 2018 die Mindestrahmenbedingungen aufgrund einer theoretischen Annahme fest.: „Die Annahme war nicht richtig. Deswegen der Beschluss heute“, sagte die Leiterin des Jugendamtes.



Der Jugendhilfeausschuss unterstützte einstimmig den Vorschlag der Verwaltung: Die 2018 beschlossene Mindestregelung von acht Stunden fällt weg, dafür kann man bei Schulen bis 250 Schülern Fachkräfte bis zu 13 Stunden einsetzen.



Sieben Grundschulen betroffen

Von der Änderung sind im Moment sieben Grundschulen – in Betzigau, Burgberg, Lauben, Martinszell, Stein, Waltenhofen und Wertach – betroffen. Bis auf eine Stelle sei die Erweiterung mit dem Bestandpersonal möglich. Die Mehrbelastung beträgt 66 000 Euro im Jahr. Die Hälfte davon wird vom Landkreis und die andere Hälfte anteilig von den betroffenen Kommunen getragen. Die Nettobelastung des Landkreises für Schulsozialarbeit im Jahr 2023 steigt auf insgesamt 879 802 Euro. Dem Gutachten des Ausschusses muss noch der Kreistag zustimmen.