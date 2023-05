Schutzschirm und Hagelabwehr für Wohnmobile und Wohnwagen

Schutz vor Hagelschlag: Eine Woche lang war ein Montagetrupp beschäftigt, das Hagelschutznetz über dem gesamten Ausstellungsgelände von Freizeitpartner Neuss in Thanners wind- und wetterfest zu verlegen. Im Herbst werden die einzelnen Netzbahnen aufgerollt für die Überwinterung. © Josef Gutsmiedl

Immenstadt – Wie schnell und wie sehr ein Hagelschlag richtig ins Geld gehen kann, erlebte das Familienunternehmen „Freizeitpartner Neuss“ erst im Sommer vergangenen Jahres. Rund 600 000 Euro betrug damals die Schadenssumme, die der Hagelsturm auf dem Gelände mit rund 250 Fahrzeugen anrichtete. Die Versicherung drängte auf Abhilfe, um ein solches Ausmaß zukünftig zu verhindern. Neuss suchte eine Lösung und wurde bei Südtiroler Obstbauern fündig. Jetzt wurde ein Hagelschutznetz installiert.

„Wir hatten in den vergangenen Jahren mindestens einmal, in einem Jahr sogar zweimal massive Schäden durch Hagelereignisse“, erinnert sich Nico Leube, kaufmännischer Leiter bei Neuss. Zudem ging es auch darum, Kundenfahrzeuge zu schützen, die zu Reparaturen und Kundendienstarbeiten auf dem Gelände abgestellt sind.

Dauerhafte Abhilfe

Nach mehreren Hagelschlägen, die immense Schäden hinterließen, drängte die Versicherung auf dauerhafte Abhilfe. Auf der Suche nach einer praktikablen Lösung, ein solch großes Gelände hagelsicher zu machen, landete Neuss schließlich in Südtirol: Dort werden große Obstplantagen schon länger mit speziellen feinmaschigen Schutznetzen gesichert.

Das Prinzip brauchte also nicht neu erfunden werden. Nach Prüfung der technischen Machbarkeit gab auch das für das Baurecht zuständige Landratsamt seine Zustimmung zur Überdachung des Ausstellungsgeländes mittels einer Netzkonstruktion. Unterm Strich eine Investition im sechsstelligen Bereich.



Neuaufbau jedes Jahr

Um das Netz für rund 10 000 Quadratmeter Fläche sicher aufzuspannen, wurden zahlreiche stählerne Erdanker in den Untergrund getrieben, die die gespannten Stahlseile und die daran befestigten Netzbahnen tragen. Und wenn es tatsächlich einmal „ganz dick kommt“ mit dem Hagel: In die Netzbahnen sind Sollbruchstellen eingearbeitet, damit die Last der Körner nicht die „Einhausung“ beschädigt. Sicher ist sicher.



Nach der Hagelsaison werden die Netze übrigens eingerollt und das Dach so wieder geöffnet, damit eine etwaige Schneelast die Konstruktion nicht niederdrückt und beschädigt. Im nächsten Frühjahr beginnt das „Spiel“ erneut und das Netz wird wieder ausgebreitet. Sicher ist sicher.