Sechs neue Ladestationen für Immenstadt

Zwei von sechs neuen Ladestationen sind schon „am Netz“, freuen sich v.l. Franziska Lorenz (Kämmerin), Christoph Stark (stellvertr. technischer Werkleiter der Stadtwerke), Erster Bürgermeister Nico Sentner und Michael Lucke (Geschäftsführer AÜW). © Bernadette Robl

Immenstadt – Immenstadt baut das Netz der E-Ladestationen im Stadtgebiet weiter aus. Im Laufe des Jahres sollen weitere Lade-Standorte aufgerüstet werden.

Zusammen mit ihrem Partner, dem Allgäuer Überlandwerk (AÜW) kann die Stadt Immenstadt die Energiewende in der Kommune vorantreiben. Insgesamt werden sechs neue E-Ladestationen, davon zwei Schnellladestationen errichtet. Die Stationen stehen mit jeweils zwei Ladepunkten zur Verfügung.



Im Stadtgebiet gibt es dann insgesamt elf Ladesäulen. „Mit dem Ausbau unserer E-Ladestationen setzen wir ein wichtiges Zeichen für unsere Infrastruktur. Die Elektromobilität bietet uns die Chance, die Abhängigkeit vom Öl wie auch den Ausstoß schädlicher Gase deutlich zu reduzieren. So möchten wir auch bei uns im öffentlichen Verkehrsraum die Klima­freundlichkeit mehr fördern und somit stärken“, betont Bürgermeister Nico Sentner.



Zwei Ladestationen sind fertig

Bereits fertiggestellt wurden die Standorte Viehmarktplatz und Bauhofinsel. Im Laufe des Jahres werden die Standorte Parkplatz Bahnhof, Parkplatz Schulzentrum/Hallenbad folgen, sowie die Schnellladesäulen am Parkplatz „Am Graben“ und am Parkplatz „Alleestraße“.



Das Auto kann an den Schnellladestationen in wenigen Minuten statt in Stunden aufgeladen werden. An allen anderen Stationen kann mit Wechselstrom geladen werden.



„Für uns ist es eine wichtige kommunale Aufgabe weiter Treibhausgase zu reduzieren. Dazu gehört auch ein vernünftiger Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in der Stadt um die Voraussetzung für nachhaltige Mobilität zu unterstützen“, so Erster Bürgermeister Nico Sentner.



Ladestationen für Fahrräder

Michael Lucke, Geschäftsführer des AÜW, ergänzte, „Der Standort Immenstadt mit einer Vielzahl von klassischen Ladesäulen sowie Schnellladestationen wird dadurch sowohl in seiner touristischen Qualität wie auch in der Infrastruktur deutlich verbessert.“



Für Fahrradfahrer gibt es ab Frühling wieder die E-Lademöglichkeiten am Marienplatz sowie am Klosterplatz.