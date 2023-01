Sensationeller Sieg: Volleyballerinnen des TSV Burgberg schlagen den Tabellenersten

Grenzenlose Begeisterung: Die Volleyballerinnen des TSV Burgberg konnten einen grandiosen Sieg gegen den „Klassenprimus“ einfahren. © Gerwig Löffelholz

Burgberg – In einem mitreißenden Volleyballmatch bezwangen die TSV-Volleyballerinnen zum Auftakt der Rückrunde den bis dahin ungeschlagenen Tabellenführer aus Eiselfing.

Es sind diese besonderen Spiele, wenn die vermeintlichen Undocks die Favoriten herausfordern und dann im Spiel über sich hinauswachsen. So zu sehen am Samstag in der Grüntenhalle, als die Bayernliga Volleyballerinnen des TSV Burgberg zum Beginn der Rückrunde den bis zu diesem Zeitpunkt ungeschlagenen Tabellenführer aus Eiselfing in einem mitreißendem Fünfsatzspiel mit 3:2 (25:18,25:22,19:25,15:25,16:14) niederringen konnte.



Eiselfing in der klaren Favoritenrolle

Dabei schien von der Tabellensituation her alles klar zu sein, vor dem Spiel. Denn der nach 9 Partien immer noch ungeschlagene Tabellenführer aus Eiselfing trat mit satten 26 Punkten auf dem Punktekonto beim Tabellenletzten Burgberg an, der diese Saison bisher einfach nicht an die guten Leistungen der Vorjahre anknüpfen konnte und sich mit nur einem Sieg und mageren sechs Punkten aus den bisherigen neun Partien bis auf den letzten Tabellenplatz hat durchreichen lassen müssen.



Doch es kam ganz anders, als es sich die Gäste aus Eiselfing wohl ausgemalt hatten. Die Gastgeberinnen des TSV legten von Beginn an äußerst entschlossen los und lagen nach einer ersten erfolgreichen Aufschlagserie von einer prächtig aufgelegten Alin Weisenbach schnell mit 5:1 in Führung. Von diesem raschen Rückstand konnten sich die Gäste in der für sie bisher unbekannten Grüntenhalle trotz couragierter Gegenwehr bis zum Satzende nicht erholen, so dass der erste Satz ungefährdet mit 25:18 an die Hausherrinnen ging.



Burgberg kämpft sich zurück

Angestichelt von diesem nicht eingeplanten Satzverlust legten nun die Gäste beherzt vor und lagen bis zum Stand von 20:19 durchgängig, zwischenzeitlich gar mit vier Zählern Abstand, in Front. Es sah alles danach aus, als ob der Tabellenführer nun das Zepter übernehmen würde. Burgberg hielt jedoch mit einer sehr gut agierenden Feldabwehr dagegen und kämpfte sich Punkt um Punkt zurück.



Schließlich erkämpfte sich das Burgberger Team mit dem Ball zum 21:20 tatsächlich die Führung vom Tabellenersten zurück, welche umgehend zum zweiten Satzgewinn mit 25:22 vollendet wurde. Schon mit dieser 2:0-Satzführung war den Oberallgäuerinnen etwas gelungen, was in dieser Saison bisher keinem anderen Team gelungen war.



Entscheidung in der Verlängerung

Der TSV Eiselfing stand nun mit dem Rücken zur Wand und am Rande seiner ersten Niederlage. Das wollten die Gäste aus dem Landkreis Rosenheim so nicht auf sich sitzen lassen und antworteten wild entschlossen mit kraftvollen Aufschlägen und effektiven Schnellangriffen über die Mitte, denen Burgberg in dieser Phase nicht ausreichend begegnen konnten. Somit ging sowohl Durchgang drei als auch Durchgang vier mit 25:19 und 25:15 Punkten an die Gäste.



Jetzt musste die Entscheidung in der Verlängerung fallen, und erneut waren es die Gastgeberinnen, die im Entscheidungssatz den besseren Start erwischten. Offensichtlich neu angespornt von einer flammenden Ansprache von Interimscoach Samuel Greising, der in dieser wichtigen Partie den verhinderten Cheftrainer Tom Bultmann vertrat, kämpften sich die Burg­bergerinnen beherzt zurück in die Partie und übernahmen von Anfang an die Führung im Tie-Break. Trotz allem Bemühens der Gäste mit harten Aufschlägen und schnell vorgetragenen Angriffen wusste die Burgberger Feldabwehr um die glänzend aufgelegten Liberas Lisa Alpers und Christina Daldas immer eine entsprechende Antwort.

Eine kleine Sensation

Und so gelang nach etwas mehr als zwei Stunden die kleine Sensation, in der der Tabellenletzte Burgberg (jetzt 8 Punkte aus 10 Spielen) dem bisher überragenden Tabellenführer aus Eiselfing (27 Punkte / 10 Spiele) die erste Saisonniederlage bescherte. Mannschaft und Trainer waren nach diesem gelungenen Coup überglücklich und feierten den Sieg ausgelassen mit den begeisterten Zuschauern in der Halle.