Bergsilvester im Kleinwalsertal: Lasershow statt Raketen und Böller

An vier Berghängen im Kleinwalsertal ist die Laserprojektion zum Jahreswechsel zu sehen. © Kleinwalsertal Tourismus eGen / Moritz Hübner

Kleinwalsertal– Am Silvesterabend gibt es im Kleinwalsertal zwar kein Feuerwerk, aber eine große Partyveranstaltung mit einer eindrucksvollen Lasershow.

Ohne Feuerwerk, aber dafür mit einer eindrucksvollen Lasershow und heißer Silvesterparty – so feiert das Kleinwalsertal den Jahreswechsel 2022/23. Bereits zum dritten Mal tanzt das Kleinwalsertal an Silvester aus der Reihe und verzichtet auf Feuerwerk und Böller: Der Bergsilvester Kleinwalsertal taucht mit einer Lasershow vier Berghänge in ein eindrucksvolles Licht- und Farbenspiel und sorgt für eine stimmungsvolle Atmosphäre.

Silvesterfeier mit Partyband

Nach zweijähriger Pause gibt es dieses Jahr auch wieder eine Silvesterparty auf dem Gemeindeplatz in Riezlern. Ein Shuttlebus nach Oberstdorf und nach Baad sorgt für sicheres Heimkommen.

Auch bei der Silvesterfeier in Riezlern kann man die Projektion des Bergsilvesters mitverfolgen. Ab 21 Uhr sorgen auf dem Gemeindeplatz in Riezlern die „Blaumeisen“ bei freiem Eintritt für einen fröhlichen Jahreswechsel. Als Partyband verstehen sie es, mit der richtigen Mischung aus populären Cover-Songs, Hits aus Rock und Pop für gute Stimmung zu sorgen. Im wahrsten Sinne des Wortes heizen zwischendurch die Akrobatinnen und Akrobaten von Fire2Soul aus dem Allgäu mit ihrer Feuer­show ein.

An vielen Stellen zu sehen

Die Laserprojektion ist an vier Berghängen zu sehen: Mittelberg-Schwendle, Hirschegg-Nebenwasser, Außerhirschegg, Riezlern-Gehrenhang. Moderation und Musik beginnen um 23.45 Uhr und werden auf der Bergsilvester-Frequenz auf 102,4 Mhz mit einem UKW-Radio im Kleinwalsertal empfangen. Der Bergsilvester wird auch im Livestream übertragen.