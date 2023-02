Skirennläufer Alexander Schmid aus Fischen gewinnt WM-Gold in Frankreich

Teilen

Siegerselfie für die Fans: Alexander Schmid (Mitte) mit der Goldmedaille der Ski-WM 2023. © BR24

Fischen – Sensation beim Deutschen Ski-Verband: Nach 34 Jahren holt mit dem Oberallgäuer Alexander Schmid ein DSV-Skirennläufer wieder einen Weltmeistertitel für das Herren-Team.

„Hol dir das Gold!“, schreit ARD-Reporter Bernd Schmelzer, „Hol es dir, Alex!“ Mittwochnachmittag kurz vor 14 Uhr bei der Ski-WM in den französischen Alpen passiert Skihistorisches: Alexander Schmid vom SC Fischen gewinnt nach 34 Jahren wieder einen Weltmeistertitel für das Herren-Team des Deutschen Ski-Verbandes.

Der 28-Jährige holt die Goldmedaille im Parallelwettbewerb der Slalomfahrer. Ein Oberallgäuer steht ganz oben. Sein Vorgänger: Hans-Jörg Tauscher aus Oberstdorf in der Abfahrt von Vail, anno 1989. „Alex ist einer der genialsten Skifahrer der Welt“, unterstreicht Bundestrainer Christian Schweiger.

Eine unglaubliche Leistung

Alexander Schmid kann sein Glück offensichtlich nicht fassen. Er lacht beim Siegerinterview in die Kameras und sagt immer wieder: „Unglaublich, unglaublich, ich bin so froh!“ Mit diesem Goldstück hatte auch unter Experten niemand gerechnet, zumal Schmid am Vortag das Aus fürs deutsche Team zu verantworten hatte. Die Wut darüber verwandelte der Techniker in positive Energie, er gewann alle acht Rennen inklusive Finale auf dem sonnenglänzenden Hang in Meribel in überzeugender Manier.

Fischens Bürgermeister Bruno Sauter saß in der Mittagspause vorm heimischen Fernseher: „Was für ein Ereignis für Fischen, fürs Allgäu und für das Skifahren in ganz Deutschland. Alex‘ Sieg ist enorm wichtig für die derzeitige Diskussion um pro und contra Skifahren!“ Er charakterisiert den neuen Weltmeister als „bodenständigen Typ, der voll hinter seiner Heimat steht, dem gönnt jeder hier den Titel.“

Fischen ist stolz auf Alex Schmid

Ähnlich die Reaktion von Roman Schmidbauer, dem neuen Vorsitzenden des SC Fischen: „Alex macht die Sensation perfekt, wir sind sehr stolz auf ihn.“ Alle schätzen Schmids ruhige, immer freundlich Art: „Er hat null Starallüren!“ Schmidbauer hatte sich das Rennen auf dem Smartphone anschauen müssen: „Wir waren gerade bei den Vorbereitungen für den ‚Gumpigen Donnerstag‘.“

„Fischen wird seinen neuen Ski-Weltmeister gebührend empfangen“, versichert Bürgermeister Sauter. Doch das könnte dauern: Der Ski-Weltmeister nahm noch an den WM-Wettbewerben im Riesenslalom und Slalom teil und fliegt dann zum Weltcup in die USA.