Snowfarming: Grüne Oberstdorf kritisieren das Einlagern von Schnee

An einem „kurzen weißen Betonband in grüner Landschaft“ könne eigentlich niemand so richtig Freude haben, findet Grünen-Ortsprecher Simon Wiesinger in Oberstdorf. © Heinrich Bonert

Oberstdorf – Snowfarming in Oberstdorf: „Das Ergebnis ist eher kläglich“, erklärte die Oberstdorfer Ortssprecherin und Gemeinderätin Bergith Hornbacher-Burgstaller.

Die Grünen fühlen sich in ihrer Einschätzung zum so genannten „Snowfarming“ im Oberstdorfer Nordic-Zentrum bestätigt. „Das Ergebnis ist eher kläglich“, erklärte die Oberstdorfer Ortssprecherin und Gemeinderätin Bergith Hornbacher-Burgstaller.



Der eingelagerte Schnee habe Ende November gerade mal für knapp einen Kilometer Loipe gereicht. Kosten und Nutzen stünden in keiner vernünftigen Relation. Man werde sich im Gemeinderat dafür einsetzen, das „Experiment“ zu beenden.

„Schrumpfprozess mit Ansage“

„Einen „Schrumpfprozess mit Ansage“, nennt Ortsprecher Simon Wiesinger den Test, Schnee zu übersommern. An einem „kurzen weißen Betonband in grüner Landschaft“ könne eigentlich niemand so richtig Freude haben. Als Trainingsloipe für den Spitzensport komme die Spur zu spät. Für Hobbylangläufer sei die harte Piste zudem gefährlich.

Auch der Kreisvorstand kritisiert die Einlagerung des Schnees. „Angesichts der globale Energiekrise, werden hier für den Wintersport Ressourcen auf dem Rücken künftiger Generationen verschwendet“, so Kreissprecherin Carolin Schenk.

Auch Wintersport muss Klimawandel akzeptieren

Wer meint, mit solchen Tricks dem Klimawandel ein Schnippchen zu schlagen, sei auf dem Holzweg. Für die Grünen muss auch der Wintersport die „Realitäten der Klimawandels akzeptieren“ und seinen Beitrag leisten, dass sich die Temperaturen auf dem Planeten nicht noch weiter erhöhen.