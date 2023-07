So werden in Oberstdorf Lebensmittel gerettet

Lebensmittel retten: Petra Kagemeier stellte Bürgermeisterin Bergith Hornbacher-Burgstaller den neuen „Fairteiler“ in Oberstdorf vor. © privat

Oberstdorf – Die Oberstdorfer Grünen sehen in der Lebensmittelverschwendung ein großes Problem, das dringend angepackt werden muss. Darum unterstützten sie die Initiative, einen so genannten „Fairteiler“ – auch „Retterling“ genannt - in Oberstdorf einzurichten.

Im November 2022 wurde der Schrank hinter dem Oberstdorf-Haus in der Unterführung aufgestellt. Dort kann man Lebensmittel entnehmen, aber auch Lebensmittel, die man selber nicht rechtzeitig aufbraucht, hineinstellen. Betreut wird er von der „Foodsharing“-Ortsgruppe Obersdorf.



Die Dritte Bürgermeisterin Bergith Hornbacher informierte sich nun wie das Angebot angenommen wird. „Wir retten unverkäufliche und überproduzierte Lebensmittel von Betrieben im Oberallgäu und „fairteilen“ diese an alle Menschen“, erklärte Petra Kagemaier, eine der Verantwortlichen.

Lebensmittelretten in Oberstdorf: „Noch Luft nach oben“

„Das Angebot wird gut angenommen“, zieht Kagermaier nach acht Monaten eine positive Zwischenbilanz. Sie sieht aber noch „Luft nach oben“, indem sich weitere Supermärkte und Bäckereien sowie Hotels anschließen und Lebensmittel spenden. Ihr Team holt die Ware in den Geschäften in Oberstdorf und Fischen ab. Zum Beispiel Ware, die knapp am Mindesthaltbarkeitsdatum ist. Sie verweist darauf, dass vieles davon auch nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum noch verzehrfähig ist.



Der Verein übernimmt dabei keine Verantwortung und setzt auf die Eigenverantwortung der Kunden. Man verfolge in erster Linie einen Nachhaltigkeitsanspruch, erklärt Kagermaier. Das Hauptaugenmerk liege nicht darauf, wer die Lebensmittel konsumiert, sondern, dass diese nicht vernichtet werden.

Zu Leuten, die Berührungsängste haben, das Angebot zu nutzen, sagt sie: „Sie tun eine gute Tat, sonst landen die Lebensmittel in der Tonne“. Hornbacher-Burgstaller freute sich über das gute Anlaufen des Projektes: „Ich hoffe, dass dieses tolle Angebot noch weitere Kreise zieht.“