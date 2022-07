Großer Secondhand-Trachten-Markt im Wertstoffzentrum

Nicole Vaas (links) und Simone Pohl (rechts) präsentieren einen Teil der Dirndlauswahl, die beim Markt angeboten wird. © Andrea Haslacher, aktion hoffnung

Sonthofen – Individuelle und nachhaltige Dirndl, Blusen, Lederhosen und Janker statt Trachtenkleidung von der Stange – das bietet der Secondhand-Trachtenmarkt der aktion hoffnung am Sonntag, 24. Juli, zwischen 10 und 17 Uhr beim „Tag der offenen Tür“ im Wertstoffzentrum Sonthofen.

Die Besucherinnen und Besucher erwartet eine große Auswahl an handverlesener Trachtenmode. Das Besondere dabei: Mit dem Reinerlös unterstützt die aktion hoffnung ein Flüchtlingsprojekt in Istanbul. Während des Marktes besteht die Möglichkeit, gut erhaltene, saubere und modische Kleidung abzugeben.

„Wir bringen eine riesige Auswahl an handverlesener Trachtenmode mit. Bei mehr als 2 000 Dirndl, Blusen, Schürzen, Janker, Hemden und Lederhosen bleibt kein Wunsch unerfüllt“, informieren Andrea Haslacher und Karin Stippler, von aktion hoffnung.

„Besonders wichtig ist uns der ökologische Aspekt: Jedes Kleidungsstück, dass über den Markt eine zweite Besitzerin oder Besitzer findet, muss nicht neu produziert werden und trägt so zur Ressourcenschonung bei.“

Der Reinerlös des Trachtenmarktes in Sonthofen kommt dem Evrim-Zentrum in Istanbul, Türkei zugute. Die aktion hoffnung unterstützt in diesem Jahr besonders die Arbeit der Ordensgemeinschaft der Salesianer Don Boscos dort. Weitere Informationen bei der aktion hoffnung unter Telefon 0821 / 3166-3601 oder E-Mail info@aktion-hoffnung.de sowie auf der Homepage unter www.aktion-hoffnung.de .