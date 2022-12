Sonthofen: Alloheim-Initiative „Wichteln gegen die Einsamkeit“ geht los

Auch heuer findet wieder die Wichtelaktion im Alloheim Sonthofen statt. © Alloheim

Sonthofen – Schon seit über zehn Jahren rufen die Alloheim Seniorenresidenzen bundesweit jährlich zum „Wichteln gegen die Einsamkeit“ auf. Auch Sonthofen ist wieder dabei

Ziel der mit allen Bürgern gemeinsam veranstalteten Aktion „Wichteln gegen die Einsamkeit“ ist es, möglichst viele kleine Geschenke zu sammeln. Die Pakete werden dann Heiligabend durch die Einrichtungen an alleinstehende Senioren der Residenz und Region verteilt. Damit das Wichteln auch in diesem Jahr wieder viele Senioren erfreut, sind alle Bürger, Vereine, Schulen, Kitas und Unternehmen aufgerufen, kleine Weihnachtsgeschenke in der Seniorenresidenz abzugeben und mitzumachen.

„Viele ältere Menschen verbringen den Weihnachtsabend sehr oft ganz allein. Die Zahl der alleinstehenden Senioren wächst stetig“, weiß Einrichtungsleiterin Claudia Halbritter, „ganz vielen älteren Menschen bleibt an Heiligabend nicht mehr als die Erinnerung an längst vergangene Zeiten im Kreise der Lieben. Statt Weihnachtsfreude zu erleben, fühlen sich viele isoliert und einsam. Das können wir nur gemeinsam ändern!“



Weihnachtsgeschenke für Senioren

Um diesen Senioren ein frohes Weihnachten zu ermöglichen und auch ein Zeichen des Miteinanders zu setzen, ruft die Alloheim Einrichtung auch in diesem Jahr bundesweit zum „Wichteln gegen die Einsamkeit“ auf. „Ziel der Aktion ist es, möglichst viele Weihnachtsgeschenke in den Seniorenresidenzen zu sammeln“, erklärt Halbritter, „Heiligabend werden die Präsente dann durch unsere Teams und ehrenamtliche Mitarbeiter an alleinstehende Senioren der Residenz und Region verteilt. Gemeinsam wollen wir damit auch in diesem Jahr einsamen älteren Menschen zeigen, dass sie nicht alleine sind, sondern dass es jemanden gibt, der an sie denkt!“



Dafür bittet die Alloheim Seniorenresidenz in Sonthofen alle Bürger, Vereine, Unternehmen, Schulen und Kitas, kleine Wichtelgeschenke in der Einrichtung abzugeben oder zuzusenden. „Egal, ob es sich dabei um Selbstgebackenes, einen Gutschein, Hörbücher oder etwas Gebasteltes handelt – jedes Geschenk wird am Heiligen Abend seinen Empfänger finden und Weihnachtsfreude bereiten“, so die Einrichtungsleiterin.

Bis zum 22. Dezember Wichtelgeschenke abgeben

„Weihnachten ist das Fest der Liebe und des Miteinanders. Mit unserer Spendenaktion ‚Wichteln gegen die Einsamkeit‘ wollen wir auch in dieser Zeit ein klares Zeichen der Mitmenschlichkeit setzen. Wir freuen uns schon jetzt über jedes einzelne liebevoll verpackte Paket, das seinen Weg in unsere Einrichtung findet. Jedes Präsent wird an der richtigen Stelle ankommen, das versprechen wir. Schon jetzt ein herzliches Dankeschön jedem Spender!“

Die Wichtelpakete können ab sofort postalisch oder persönlich bis zum 22. Dezember in der Alloheim Seniorenresidenz „Am Entenmoos“ Am Entenmoos 5 - 9 in Sonthofen abgegeben werden. Eventuelle geschlechtsspezifische Geschenke sollten am besten mit einem „M“ für männlich, oder „W“ für weiblich gekennzeichnet werden.