Sonthofen: Das AlpenStadtMuseum feiert den Tag des offenen Denkmals

Teilen

Tag des offenen Denkmals: Im Sonthofer AlpenStadtMuseum steht das historische Bauernhaus im Mittelpunkt. © Stadt Sonthofen, Sonja Karnath

Sonthofen – Was sind die außergewöhnlichen Eigenschaften, die Denkmale ausmachen? Um diese Frage dreht sich alles beim diesjährigen Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 10. September, unter dem Motto „Talent Monument“. Auch im Sonthofer AlpenStadtMuseum ist an diesem Tag von 10 bis 18 Uhr einiges geboten.

Im Mittelpunkt steht das dabei „Herzstück“ des Museums, das historische Bauernhaus mit Kern aus dem Jahr 1555. Als größtes, begehbares Exponat lässt es Besucher in die Lebenswelt einer Bauernfamilie des ausgehenden 19. Jahrhunderts eintauchen.

Von 14 bis 18 Uhr bieten bauhistorische Führungen mit Historiker und Bauforscher Helge Bartsch die einmalige Gelegenheit, Details über die ursprüngliche Nutzung der Räume und deren Möblierung zu erfahren.

Handwerkskunst hautnah erleben im AlpenStadtMuseum

Darüber hinaus beleben Allgäuer Handwerkerinnen des Vereins LandHand Allgäu e.V. von 10 bis 18 Uhr das Museum mit Vorführungen und kleinen Verkaufsständen: Margitta Kaiser zeigt mit viel Fingerspitzengefühl, wie aus Schafwolle am Spinnrad ein Faden entsteht. Damit alles wie am Schnürchen läuft, wird das Fußpedal gleichmäßig getreten und gleichzeitig wird mit den Händen die Wolle gezupft. Mit dem entstandenen Wollknäul kann dann gestrickt oder gehäkelt werden.

Johanna Sanktjohanser strickt sowohl Traditionelles (Trachtensocken, Janker usw.) als auch farbenfrohe Socken für Erwachsene und Kinder. Gerne stellt sie auch modische Accessoires her, wie zum Beispiel Stulpen, in aktuellen Farben und kreativen Mustern.

Gabi Lipp fertigt seit über 40 Jahren Figuren in vielfältiger Gestalt: als Puppen, Tiere, Elfen und Kobolde. Siglinde Neßler, Vorsitzende des Vereins, begeistert mit ihren Klöppel- und Filzarbeiten. So erstellt sie Handtaschen und Sitzkissen aus heimischer Bergschafwolle sowie kleine Bilder zur individuellen Gestaltung von Kleidung oder Gebrauchsgegenständen.

Die Besenbinderin

Ein sehr seltenes Handwerk zeigt die Besenbinderin Elfriede Lerbscher, mit geschickten Händen bindet sie aus Reisig Besen. Dieses traditionelle Handwerk ist heute fast in Vergessenheit geraten. Die jüngsten Besucherinnen und Besucher haben von 11 bis 16 Uhr die Möglichkeit selbst aktiv zu werden, indem sie schöne Zöpfe mit der Strick-Liesl gestalten oder mit bunter Wolle und Filznadel Tiere und mehr zaubern.

Auch für das leibliche Wohl ist sowohl im Museumscafé als auch beim Kässpatzen-Stand gesorgt. Der Eintritt in das Museum ist an diesem Tag frei.