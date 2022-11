Postverteilerzentrum: Anwohner des Gewerbegebiets Illerried geben sich nicht zufrieden

Von: Josef Gutsmiedl

Aktuell laufen Untersuchungen zu Lärm­emissionen in der Illerstraße. © Josef Gutsmiedl

Sonthofen – Noch nicht richtig in die Gänge kommen die Planungen für den Bau eines Postzustellstützpunktes im Gewerbegebiet Illerried.

In der jüngsten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses des Stadtrates räumte Bürgermeister Christian Wilhelm ein, dass die rege Beteiligung an der Informationsveranstaltung im September weiteren Diskussions- und Klärungsbedarf gezeigt habe. Den werde die Stadt aufgreifen. Aktuell laufen Untersuchungen zu Lärm­emissionen in der Illerstraße. Die Stadt will bald schon mit den Anwohnern diskutieren, wie die Gesamtsituation in Rieden verbessert werden kann.



Kein „Postverteilerzentrum“ in Sonthofen

Etwas Zündstoff nehmen aus der Diskussion um den Neubau in der Nordwestecke des Gewerbegebiet will jedenfalls der zukünftige Betreiber, die Deutsche Post. In einer Stellungnahme monierte das Unternehmen, dass die bisher gewählte Bezeichnung „Postverteilerzentrum“ nicht richtig sei.

Vielmehr soll ein Postzustellstützpunkt entstehen. Die ankommende Post wird nicht an andere Zentren verteilt, sondern von hier aus an die Haushalte und Empfänger zugestellt. Diese Korrektur der Bezeichnung wurde inzwischen bei den Planungen eingearbeitet: Der Bebauungsplan wurde daher in „vorhabenbezogener Bebauungsplan Postzustellstützpunkt Illeried umbenannt.



Hohe Verkehrsbelastung

Am Kern des Vorhabens ändert sich damit nichts. Bürgermeister Wilhelm versicherte, das man die Bedenken der Anwohner, vor allem hinsichtlich der Verkehrsbelastung ernst nehme. Wie schon in der Bürgerinformation im September unterstrich er: „Der geplante Postzustellstützpunkt ist nicht die Ursache der Beschwerden und Einwände der Bürgerinnen und Bürger in Rieden.“ Dennoch handle es sich zunächst um eine Entwurfsplanung. Weitere Einwände seinen im weiteren Planungsverlauf möglich. Schon bald werde die Stadt mit den Riedenern besprechen, wie die Verkehrssituation generell verbessert werden könne, signalisierte Wilhelm.



Parallel zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung wurde auch die frühzeitige Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange durchgeführt. Größere Bedenken gegen das Bauvorhaben liegen nicht vor.



An diesem Standort nicht

Johanna Kiechle vom Planungsbüro Sieber Consult skizzierte die bisherige Planung und verwies auf die Erschließung des Baugrundstücks, die laut Bayerischer Bauordnung verbessert werden müsse. Die Planung als vorhabenbezogene Bebauung erlaube eine „maßgeschneiderte Bebauung“, bei der die Stadt wesentliche Details und Zulässigkeiten vorgeben und mitgestalten könne. „Der wesentliche Punkt wird der Durchführungsvertrag sein“, meinte Stadtrat Michael Borth (Grüne).

Stadtrat Josef Zengerle (CSU) sieht in dem Widerstand und dem Engagement der Bürger gegen das Projekt das Signal: An diesem Standort nicht! Offenbar sei es genug: „Was wollen wir den Menschen dort noch zumuten?“



Alte Mülldeponie auf Fläche

Die Altlasten der ehemaligen Sonthofer Hausmülldeponie stehen Fritz Weidlich vom Baureferat zufolge, unter ständiger Beobachtung und Kontrolle. Zuletzt sei im August diesen Jahres in eine Tiefe von bis zu 1,5 Meter gegraben worden, wobei „leichte Kontaminationen“ festgestellt worden seien. Dieses Material soll gegebenenfalls beim Bau entsorgt werden. Da werde „nichts ausgehoben, sondern dicht gemacht“, meinte Weidlich. Man müsse sich auf Gutachten verlassen können.



Auch das Wasserwirtschaftsamt habe grundsätzlich keine Bedenken gegen eine Bebauung, berichtete Kiechle. Das Vorhaben greife nicht in den Untergrund ein, so dass keine Verpflichtung zur Beseitigung gegeben sei, ergänzte Bürgermeister Wilhelm.

Der Bau- und Umweltausschuss billigte mehrheitlich den vorhabenbezogenen Bebauungsplan. Mit der Bedingung, dass alle relevanten Belange des Immissionschutzes geklärt sind und die relevanten Fachgutachten zur Auslegung gestellt werden, soll die Verwaltung die öffentliche Auslegung durchführen und die Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange einholen.