Sonthofen behält Titel »Fairetrade-Stadt«

Auch der Weltladen in der Fairtrade-Stadt Sonthofen setzt seit langem auf fairen Handel und unterstützt das Engagement der Stadt. © Josef Gutsmiedl

Sonthofen – Die Stadt Sonthofen erfüllt weiterhin alle fünf Kriterien der Fairtrade-Towns Kampagne und trägt für weitere zwei Jahre den Titel Fairtrade-Stadt.

Die Auszeichnung wurde erstmalig im Jahr 2009 an Sonthofen als damals achte Stadt in Deutschland durch Fairtrade Deutschland e.V. verliehen. Seitdem baut die Kommune ihr Engagement weiter aus.

Erster Bürgermeister Christian Wilhelm freut sich über die Verlängerung des Titels: „Die Bestätigung der Auszeichnung ist ein schönes Zeugnis für die nachhaltige Verankerung des fairen Handels in Sonthofen. Lokale Akteure aus Politik, Zivilgesellschaft und Wirtschaft arbeiten hier eng für das gemeinsame Ziel zusammen.“

Und weiter: „ Ich bin stolz, dass Sonthofen dem internationalen Netzwerk der Fairtrade-Städte angehört. Auch wenn wir aufgrund der Corona-Pandemie nicht in dem Maße handeln können, wie wir es uns wünschen, setzen wir uns weiterhin mit viel Elan dafür ein, den fairen Handel auf lokaler Ebene zu fördern.“



Fünf Kriterien

Um die Auszeichnung für das Engagement zum fairen Handel zu erhalten, müssen nachweislich fünf Kriterien erfüllt werden. So wird in der Stadtverwaltung und auch in den Sitzungen des Stadtrats fair gehandelter Kaffee getrunken. Zudem hat sich der Stadtrat in einem Beschluss zur Unterstützung des fairen Handels bekannt.

Eine Steuerungsgruppe koordiniert alle Aktivitäten, in Geschäften und gastronomischen Betrieben werden Produkte aus fairem Handel angeboten, die Zivilgesellschaft leistet Bildungsarbeit und die lokalen Medien berichten über die Aktivitäten vor Ort.



Bio-regional-faire Markt Sonthofen

Leuchtturmprojekt in Sonthofen ist sicherlich der bio-regional-faire Markt, der jedes Frühjahr stattfindet. Hier präsentieren sich regionale Erzeuger und werden biologisch und fair gehandelte Waren verkauft. Denn auch die heimischen Bauern und regionale Kleinunternehmen brauchen faire Bedingungen und gute Absatzmärkte, so die Überzeugung im Stadtrat und der Steuerungsgruppe. Bereits zum dritten Mal ist der beliebte Markt nun leider durch das Corona-Virus ausgebremst worden und wird auch in diesem Jahr nicht stattfinden.



Sonthofen ist eine von über 770 Fairtrade-Städten in Deutschland. Das globale Netzwerk der Fairtrade-Städte umfasst über 2000 Städte in insgesamt 36 Ländern.