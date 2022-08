Neuer Vorstand bei den Sonthofener Grünen

Auf dem Foto die Vorstandschaft mit (von links) Miriam Heberle, Maria Nothing, Monika Zeilhuber-Lang, Klaus Winzek und Hubert Skudlik. Nicht auf dem Bild ist Josef Herz. © Privat

Sonthofen – Die Grünen in Sonthofen haben einen neuen Vorstand. Nach langer pandemiebedingter Pause fand Anfang Juli endlich wieder eine Mitgliederversammlung des Bündnis 90 / Die Grünen statt.

Wichtigster Tagesordnungspunkt dabei war die Wahl eines neuen Ortsvorstandes. Ein ganz besonderer Dank galt Norbert Gütlein, Klaus Winzek und Simon Heberle, die trotz der schwierigen Bedingungen in den letzten dreieinhalb Jahren den Ortsverband am Laufen gehalten hatten.

Nach der langen Pause politischer Aktion war das Interesse an Mitarbeit im Vorstand so groß, dass die Mitglieder tatsächlich die Qual der Wahl hatten. Norbert und Simon kandidierten kein weiteres Mal, wollen das neue Team aber weiter aktiv unterstützen.

Als neuer Ortvorstand wurden gewählt Monika Zeilhuber-Lang (Sprecherin), Maria Nothing (Sprecherin), Miriam Heberle (Beisitzerin), sowie als Beisitzer Hubert Skudlik, Josef Herz und Klaus Winzek. Das Team hat sich noch vor den Sommerferien getroffen, die Aufgaben untereinander aufgeteilt und das nächste halbe Jahr planerisch in Angriff genommen.

Die Sonthofener Grünen engagieren sich für einen attraktiven Erhalt des Carsharings in Sonthofen. „In den nächsten paar Wochen möchten wir den Radentscheid Bayern mit kleinen Aktionen in Sonthofen noch mehr publik machen.

Wir freuen uns auf ein gemeinsames Tun und viele Grüne Aktionen für und in Sonthofen zusammen mit euch allen!“ so Monika Zeilhuber-Lang.