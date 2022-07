Sonthofer Citylauf startet diesmal auf dem Althausplatz

Der Citylauf ist ein Staffellauf für 3er-Teams und gerade deshalb zum Mitfiebern in Gruppen geeignet. © Josef Gutsmiedl

Sonthofen – Der 19. Bosch BKK Citylauf in Sonthofen findet heuer am Freitag, 8. Juli, statt. Damit geht der traditionelle Wettbewerb für Dreier-Teams also wieder auf den Termin am Freitagabend vor dem Sonthofer Stadtfest.

Die Runde bleibt wie schon seit vielen Jahren – mit zwei kleinen Änderungen: Durch Bauarbeiten im Bereich der Hirschbrauerei wird die Schleife Brunnenplatz-Althausplatz-Spitalplatz zu einer Wendepunktstrecke Brunnenplatz-Althausplatz. Start und Ziel sind entsprechend nicht mehr auf dem Spitalplatz, sondern auf dem Althausplatz.

„Es gibt tatsächlich noch einen Platz in Sonthofen wo noch nie Start und Ziel des Citylaufs waren“, so Lauforganisator Axel Reusch erstaunt. Der Citylauf ist ein Staffellauf für 3er-Teams; es sind keine Einzelstarts möglich. Die Teilnehmer jeder Staffel laufen nacheinander jeweils die gleiche Strecke, bis zur Abschlagzone / zum Ziel auf dem Althausplatz.

Es zählt die Gesamtzeit aller drei Staffelmitglieder, die Einzelzeiten werden erfasst. Gestartet wird in den Klassen Damen, Herren, Mixed und Jugend. Informationen und Anmeldung unter www.sonthofer-citylauf.de