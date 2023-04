Sonthofen will Weg für ein Postverteilzentrum frei machen und Rieden „beruhigen“

Von: Josef Gutsmiedl

Langsamer, bitte: Tempo-40 soll bald schon die Lärmbelastung für die Anwohner in der viel befahrenen Illerstraße spürbar verringern und Rieden „beruhigen“. © Josef Gutsmiedl

Sonthofen – Die Pläne für den Bau eines Postverteilerzentrums im Gewerbegebiet in Rieden sorgen seit gut einem Jahr für Ärger bei Anwohnern. Vor allem ein zu erwartendes zusätzliches Verkehrsaufkommen beunruhigt die Menschen im benachbarten Wohngebiet und an der viel befahrenen Illerstraße. Hier soll schon bald „Tempo 40“ die Lärmbelastung verringern. Dennoch brachte eine weitere Bürgerinformation mit knapp 100 Besuchern keine wesentliche Entspannung in die Diskussion.

Die erneute Darstellung der Stadtverwaltung zum Bebauungsplan zerstreute die Bedenken der Anwohner nicht. Nach wie vor, so viele Wortbeiträge aus der Versammlung, sei das eigentliche Problem, die Verkehrssituation in der Mittag- und Illerstraße, ungelöst. Vielmehr werde sich die Lage mit dem zusätzlichen Verkehrsaufkommen durch die Ansiedlung der Post verschärfen. Neben einem geringen werktäglichen LKW-Aufkommen ist die Rede von gut 50 Elektro-Fahrzeugen, die vormittags ins Stadtgebiet „ausschwärmen“ und nachmittags nach und nach zurückkehren.



Die bislang durchgeführten Messungen zur Lärmbelastung lägen „im grünen Bereich“, würden mithin als „zumutbar“ eingestuft, so die Einordnung der Stadtverwaltung. „Redet mit den Leuten vor Ort und beauftragt nicht irgendwelche Firmen“, forderte ein aufgebrachter Anwohner. Dennoch, so konterte Christoph Stöberl, Leiter des Fachbereichs Stadtentwicklung, werde der zusätzliche Verkehr „das Maß nicht erheblich erhöhen“.



Tempo 40 soll Abhilfe schaffen

Zudem arbeite die Stadt derzeit an einer Lösung, beim zuständigen Landratsamt Oberallgäu eine Tempo-40-Regelung für die Illerstraße – eine Kreisstraße – zu erreichen. „Wir tun unser Möglichstes.“ Das Tempolimit halte er für eine „wesentliche Maßnahme, die Situation vor allem auch nachts zu verbessern. Bestätigt wird Stöberl in seinen Hoffnungen von den Berechnungen des Planungsbüros.



„Scharfe Geschwindigkeitskontrollen“ wie aus der Versammlung gefordert, könne die Stadt nicht versprechen, ergänzte Oliver Spaeth, Leiter des Fachbereichs Verkehr. Geschwindigkeitsmessungen fänden überdies laufend statt. Und Tempo-40 sei dann ebenfalls als verpflichtend zu betrachten.



Zumutbarkeit vom Gesetzgeber festgestellt

Bürgermeister Christian Wilhelm hält nichts von einer „Kontrollwut“. Nützlich seien oftmals auch bloße Tempo-Anzeigen an der Straße. Tempo-40 werde Wirkung zeigen, ist Wilhelm optimistisch und betont: „Der Stadtrat muss weiterkommen.“ Der Gesetzgeber habe die Zumutbarkeit festgestellt. Schon in den kommenden Wochen soll das Genehmigungsverfahren anlaufen mit der öffentlichen Auslegung der Unterlagen. Anschließend erfolgt die Abwägung der Einwände, eine erneute Auslegung und schließlich die Beschlussfassung.



Den Schleich- und Ausweichverkehr aus dem Wohngebiet im sogenannten Illerried „ausbremsen“ soll zudem das Verkehrszeichen „Verbot der Einfahrt“ (Zeichen 267) für die Hochgratstraße. „Ohne Aufweichung, für beide Fahrt­richtungen“, wie Spaeth betonte. Auch hier soll kontrolliert werden.



Diskussion über die ehemalige Mülldeponie

Im zweiten Teil der Bürger­information ging es um die ehemalige Mülldeponie, die in den 1960-er Jahren genau an der Stelle betrieben wurde, die jetzt als Standort des neuen Postverteilzentrums ausgewiesen wird. „Auch dies wird Gegenstand des bevorstehenden Genehmigungsverfahrens sein“, so Fritz Weidlich, Chef der Bauverwaltung. Da werde nichts „verschleiert“. Man verlasse sich auch hier auf vorliegende Untersuchungsergebnisse und Gutachten.



„Es gibt kaum eine Hausmülldeponie, die so gut untersucht ist wie diese“, ergänzte Christoph Stöberl. Ohne weiteres sei die einstige Sonthofer Müllkippe nicht aus dem amtlichen Altlastenkataster entlassen worden. Es handle sich zudem um ein bestehendes Gewerbegebiet. „Jeder darf hier bauen und muss dabei bestenfalls dies und jenes beachten.“ Es könne eigentlich „nichts Besseres passieren“, als dass von oben nichts mehr eindringen könne, so seine Folgerung.



Keine Gefährdung für Mensch und Umwelt

Die Altlasten seien zwar „nicht weg“, so merkte Volker Ruch an, am Landratsamt Oberallgäu für Abfallrecht und Altlasten zuständig. Dennoch gehe von der Deponie nachweislich keine Gefährdung für Mensch und Umwelt aus. Es gebe hier „keine Probleme“ und keine Bedenken gegen eine Gewerbebebauung.



Anwohner erinnerten allerdings an Beobachtungen aus der Zeit der „aktiven Nutzung“ der Müllkippe, wonach damals „alles“ – offenbar auch Gewerbeabfälle – abgeladen worden sei. Eine Betonplatte jetzt als Deckel draufzusetzen, sei wohl nicht der Weisheit letzter Schluss, so die Kritik.



Keine geeigneten alternativen Standorte

Geeignete alternative Standorte für das geplante Verteilzentrum wurden zwar gesucht, aber letztlich nicht gefunden, wie Bürgermeister Wilhelm berichtete. Das Geiger-Areal sei „in allen Belangen von Vorteil“, wie ein Vertreter der Post betonte.