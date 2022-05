Die Caritas und das Team Kultur hoffen auf weitere Lego-Spenden

Teilen

Auf zahlreiche Lego-Spenden freut sich Miriam Schnitzler vom Caritasverband Oberallgäu e.V. © Kristina Müller

Sonthofen – Die StadtHausGalerie Sonthofen hat sich bereits mit verschiedenen hochwertigen Ausstellungen in den hohen, liebevoll sanierten Räumen einen Namen gemacht. Einziger Nachteil: Das Gebäude ist nicht barrierefrei, das heißt, bisher können Menschen mit mobilen Einschränkungen die Ausstellungen nur digital besuchen.

Damit zumindest der große Ausstellungsraum im Erdgeschoss bald für alle Besucherinnen und Besucher zugänglich ist, wurde auf Initiative von Kulturreferentin Petra Müller der Caritasverband im Oberallgäu für ein spannendes Projekt gewonnen: Fleißige Lego-Baumeister werden aus den bunten Klemmbausteinen eine Rampe für Rollstuhlfahrer konstruieren. Diese sollen im öffentlichen Raum helfen, Barrieren abzubauen und außerdem ein Blickfang sein.



Bevor jedoch das große Bauen losgeht, sammelt die Caritas-Kontaktstelle für Menschen mit Behinderung Legosteine, die für die Rampe benötigt werden. Wer also Steine übrighat, kann diese im Sozialzentrum St. Hildegard in Sonthofen (Martin-Luther-Straße 10b) oder zu den Öffnungszeiten Dienstag bis Donnerstag, 15.00 bis 18.00 Uhr direkt an der Kasse in der StadtHausGalerie abgeben.



„Wir brauchen für die Rampe nur Steine und Platten, keine Figuren oder Gegenstände und freuen uns über jeden, der uns bei diesem Projekt unterstützt“, erklären Nicole Wippler und Miriam Schnitzler von der Caritas. „Jeder Stein zählt. “



Das Team Kultur der Stadt Sonthofen hofft auf zahlreiche Spenden, damit möglichst zeitnah die Ausstellungen zumindest in Teilen für alle Menschen zugänglich sind. Fragen zum Projekt beantwortet die Caritas unter Telefon 08321/6601-12 oder das Team Kultur der Stadt Sonthofen unter kultur@sonthofen.de.