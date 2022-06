Die Willkommensveranstaltung für die ukrainischen Kriegsflüchtlinge war ein voller Erfolg

Das reichhaltige Kuchenbuffet am Ende der Veranstaltung war für die ukrainischen Kinder zweifellos der Höhepunkt. © Felix Gattinger

Sonthofen – Der Bedarf an Austausch und Vernetzung war groß: Von den Insgesamt 210 in der Stadt lebenden ukrainischen Geflüchteten hatten sich bereits im Vorfeld 200 Personen angemeldet.

Tatsächlich war der Große Saal im Haus Oberallgäu mit den Geflüchteten, den ehrenamtlichen Helfern und den Mitarbeitern der Stadt praktisch bis auf den letzten Platz besetzt.

Alle Reden bei der Veranstaltung wurden in sehr kurzen Abständen Abschnitt für Abschnitt von einer Dolmetscherin ins Ukrainische übersetzt.



Zum Auftakt wurden die Geflüchteten von Bürgermeister Christian Wilhelm willkommen geheißen: Auch wenn der Grund ihres Aufenthalts kein erfreulicher sei, sei er doch immer wieder froh sie alle hier zu sehen, vor allem gesund und unversehrt.



Anschließend würdigte Wilhelm die Arbeit anwesenden Helferinnen und Helfer. Sie alle schenkten täglich Zeit und viele auch Wohnraum und trügen so dazu bei, den Menschen ihre schwierigen Lage erträglicher zu machen. Wörtlich sagte Wilhelm: „Sie geben diesen Menschen auf Zeit ein Stück Heimat. Dazu ist keine Behörde in der Lage.“ Darauf antworteten die Geflüchteten mit einem herzlichen Applaus.



Ein Stück Normalität

Danach meldete sich die Sozialreferentin des Stadtrats Elfriede Roth zu Wort und begrüßte vor allem auch die Anwesenden Kinder, die durch den Krieg noch mehr aus dem Gleichgewicht geraten seien, als die Erwachsenen.

Auch auf den schwierigen Alltag mit der Bürokratie und den vielen Formularen kam Roth zu sprechen und ermunterte an dieser Stelle die Mütter, alle Kinder über sechs Jahre für die Schule anzumelden. Wichtig sei gerade jetzt das Erlernen der deutschen Sprache und ein strukturierter Tagesablauf. Leider stünden derzeit noch keine freien Kita-Plätze zur Verfügung, sie hoffe jedoch, ab September auch die Betreuung der kleinen Kinder gewährleisten zu können.



„Obwohl wir täglich in den Nachrichten sehen, was in Ihrem Land passiert, können wir alle nur erahnen, wie es Ihnen gehen muss. Wir können nur hoffen, dass der Krieg bald zuende geht, und Sie wieder in Ihre Heimat zurückkehren können. Bis dahin werden wir zumindest versuchen, Ihrem Leben ein Stück Normalität zu geben.“



Kinder ans Kuchenbuffet

Als letzter Redner faste sich Marcus Kleebaur im Hinblick auf die anwesenden Kinder besonders kurz und versprach ihnen, dass sie gleich danach als Erste direkt zum Kuchenbuffet laufen und sich daran bedienen dürften. Großer Applaus.

Im Folgenden stellte er den Geflüchteten in aller Kürze die wichtigen Anlaufstellen mit den jeweils zuständigen Sachbearbeitern vor und gab noch einige wichtige Informationen, wie zum Beispiel den „Ukraine-Button“ auf der kommunalen Homepage, über den die Geflüchteten direkt Hilfe in ukrainischer Sprache zu allen wichtigen Themen ihres Alltags finden könnten.

Dann stürmten die Kinder mit glücklichen Gesichtern das große Kuchenbuffet, das der Frauenbund Sonthofen inzwischen zusammengestellt hatte. Auch Bürgermeister Wilhelm und Elfriede Roth halfen zwischendurch beim verteilen der zahlreichen Leckereien.