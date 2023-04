ADFC-Test: Gute Noten für Sonthofen beim „Fahrradklima“

Der Radlbahnhof in Sonthofen wird gut angenommen. Die Stadt tut auch sonst einiges für die Fahrradfreundlichkeit. © Josef Gutsmiedl

Sonthofen – Die Stadt Sonthofen konnte zum zweiten Mal in Folge einen Spitzenplatz beim ADFC-Fahrrad-Klimatest einnehmen. Deutschlandweit erreichte die fahrradfreundliche Kommune im Oberallgäu einen hervorragenden 22. Platz von 447 Ortschaften in der entsprechenden Ortsgrößenklasse. Bayernweit ist Sonthofen sogar Silbermedaillengewinner.

Der ADFC-Fahrradklima-Test dient als bundesweites Stimmungsbarometer, welches die Zufriedenheit von Radfahrern in den deutschen Städten und Kommunen misst.



Die 144 Teilnehmenden aus Sonthofen bewerteten die geöffneten Einbahnstraßen und die gute Erreichbarkeit des Stadtzentrums als positiven Beitrag Sonthofens zur Fahrradfreundlichkeit. Zudem erkannten sie an, dass das Radfahren in der Alpenstadt das Fortbewegungsmittel für alle Altersstufen sei.



Viel Positives, aber auch manche Kritikpunkte

Die Befragung ergab auch, dass im Vergleich zu ähnlichen Orten der Fahrradverleih besonders positiv zu bewerten ist. Offenbar trägt hierzu auch der Radlbahnhof bei: einem Konzept, bei dem in der Tourist-Info niederschwellig und preisgünstig Räder ausgeliehen werden können. Zudem lobten die Fahrradfahrer die Aufmerksamkeit, die Sonthofen dem Fahrrad schenkt. Auch dass über mehrere Jahre die Anschaffung von Lastenfahrräder gefördert wurde, trug zum guten Ergebnis bei.



Doch gibt es auch in Sonthofen Kritikpunkte. So wird unter anderem bemängelt, dass die Fahrradmitnahme im ÖPNV immer noch mangelhaft ist und dass der Winterdienst besser sein könnte. Zudem wünschen sich viele eine eigene Ampelschaltung für Radfahrer.



Umbau von einer Autofahrer-Stadt zur Fahrradstadt

Für Bürgermeister Christian Wilhelm ist das Ergebnis aber doch Bestätigung für die Anstrengungen der Stadt: „Wir freuen uns, dass wir mit den guten Plätzen in den einzelnen Rankings das sensationelle Ergebnis unserer ersten Bewertung vor zwei Jahren bestätigten konnten. Wir haben uns 2016 auf den Weg gemacht, fahrradfreundlich zu werden und sind seit November 2019 zertifizierte fahrradfreundliche Kommune. Das heutige Ergebnis zeigt, dass unsere Ausrichtung passt. Denn wir wissen, dass der Umbau von der Autofahrer-Stadt zur Fahrradstadt ein langer Prozess ist, der sowohl Zeit als auch entsprechende Mittel braucht. Eine 3,4 in der Gesamtbewertung kann uns nicht zufrieden stellen, ist für uns aber großer Ansporn weiter in den Ausbau der Radstadt Sonthofen zu investieren.“