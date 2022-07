Vom Hochwasserschutz bis zum ÖPNV

Sonthofen macht bei der Integrierten Ländlichen Entwicklung mit

Von: Josef Gutsmiedl

Die Bürgermeister der zukünftigen ILE Alpsee-Grünten sind optimistisch, dass die „neue Qualität“ der Zusammenarbeit die Kommunen weiter voranbringt. © Josef Gutsmiedl

Sonthofen – Die Stadt Sonthofen will gemeinsam mit den weiteren Kommunen der „Alpsee-Grünten-Familie“ neuen Schwung in die gemeindeübergreifende Zusammenarbeit bringen.

Konkret in Planung ist die Gründung einer ILE – einer Integrierten Ländlichen Entwicklung mit der Stadt Immenstadt sowie den Gemeinden Rettenberg, Burgberg und Blaichach (wir berichteten). Der Sonthofer Stadtrat stellte jetzt die Weichen für die Beteiligung der Stadt an einer solchen Arbeitsgemeinschaft unter dem Dach des Amtes für Ländliche Entwicklung Schwaben in Krumbach.



Ziel der demnächst offiziell zu gründenden Integrierten Ländlichen Entwicklung ist eine nachhaltige, zukunftsorientierten Entwicklung der Kommunen. Die Gemeinde- und Stadträte in Burg-



berg, Blaichach, Rettenberg und Immenstadt haben bereits entsprechende Beschlüsse gefasst. Jetzt werden die Bewerbungsanträge der Kommunen folgen.



Die fünf Kommunen vermarkten im Rahmen der Alpsee-Grünten Tourismus bereits die Region. Diese Zusammenarbeit könne mit der ILE auf weitere gemeinsame Projekte über den Tourismus hinaus ausgedehnt werden, deutet Johannes Hauptstock-Buhl vom Baureferat der Stadtverwaltung an. Zudem winke eine „charmante Förderkulisse“, merkt Bürgermeister Christian Wilhelm an. So wird eine zu schaffende Stelle für einen Koordinator der ILE zu 75 Prozent gefördert.



Wohin die „Reise“ gehen kann und welche Schritte zu tun sind, wurde den Vertreterinnen und Vertretern aus den fünf Kommunen der „Alpsee-Grünten-Familie“ in einem zweitägigen Seminar bereits vermittelt. In den Kommunen sei eine breite Akzeptanz für ILE spürbar, bestätigen die Bürgermeister kürzlich in einem Vorgespräch zur ILE-Gründung.



Eine „formlose Zusammenarbeit im Sinne einer Arbeitsgemeinschaft“ soll die Konstruktion ILE ermöglichen, so der Chef des Baureferates.

Vom Hochwasserschutz bis zum ÖPNV

Details, nicht zuletzt die Kostenfrage, regeln Vereinbarungen unter den teilnehmenden Kommunen. Nach der Gründung der ILE wird unter Begleitung eines Planungsbüros und des Amts für Ländliche Entwicklung ein Konzept entwickelt, das die Zielrichtung der ILE absteckt, bevor es in die ebenfalls begleitete Umsetzungsphase geht, in die konkrete Ausgestaltung der Zusammenarbeit und die definierten Handlungsfelder geht.

Dabei sollen die Kommunen auch Bereich angehen, die für eine Kommune allein kaum zu stemmen wären. Vom Hochwasserschutz reicht die Palette bis zum lokalen ÖPNV, Dorfläden oder Nachbarschaftshilfe und vieles mehr.



Von „Riesenchancen“ für die Kommunen spricht etwa CSU-Stadtrat Florian Schwarz. Mit ILE könnten viele übergreifende Themen gemeinsam behandelt werden und in kommunaler Zusammenarbeit vertieft werden. Sein Fraktionskollege Siegfried Zint denkt dabei konkret an das „alte Problem“ Schießplatz Winkel, wo man womöglich mit der Gewerbeansiedlung weiterkomme.



Optimistisch sieht auch Ingrid Fischer von den Grünen der neuen Qualität der interkommunalen Zusammenarbeit mit dem Instrument ILE entgegen: „Das kann was werden“, meint die Zweite Bürgermeisterin und empfiehlt, mitzumachen. Die Eindrücke, die die Sonthofer Delegation beim Vorbereitungsseminar im April gewonnen habe, seien durch die Bank positiv.



Für den Stadtrat gab es kein Zögern und einen stimmigen Beschluss: Die Verwaltung soll den Antrag zur Gründung der ILE auf den Weg bringen und die rechtlichen Grundlagen vorbereiten. Auch Immenstadt hat inzwischen einen ähnlichen Beschluss gefasst.