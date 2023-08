Erfolge der MSG Sonthofen

Triumph in Sonthofen: MSG-Fahrer dominieren ADAC 270-Kartslalom Meisterschaft © MSG Sonthofen

Sonthofen – Die MSG Sonthofen konnte auch dieses Jahr zahlreiche Motorsport-Freunde auf ihr Gelände für den 5. und 6. Vorlauf der ADAC 270-Kartslalom Meisterschaft einladen.

Hier wurde bei der Heim-Doppelveranstaltung ein Rekord mit 79 Teilnehmern erzielt. Bei gutem Wetter lieferten die Sonthofener Fahrerinnen und Fahrer sensationelle Leistungen ab und konnten alle Altersklassen für sich entscheiden. Es wurden an diesem Tag zwei Rennen jeweils unterteilt in vier Altersklassen ausgetragen. Von den daraus resultierenden 24 möglichen Podestplätzen konnte die MSG ganze 16 für sich erzielen.

Unter anderem gelang in der K2 sogar ein Dreifachsieg, und Clara Pozelujko schaffte es in der Altersklasse K1 zum ersten Mal mit einem hervorragenden zweiten Platz aufs Podest. Jonas Maier, Florian Kennerknecht und Michael Becherer konnten in ihren Altersklassen jeweils beide Rennen gewinnen. Luca Winkler, Markus Kovalik, Michael Pozelujko, Luis Zimmermann, sowie sein Bruder Roman Zimmermann und auch Tim Eberle standen auch auf dem Treppchen.