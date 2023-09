Sonthofen: Randalierender Mann mit 2,4 Promille verursacht Chaos an Imbissstand

Teilen

Ein 36-Jähriger attackierte einen Imbissstandbetreiber und verletzte zwei Polizeibeamte leicht. (Symbolbild) © Symbolbild: PantherMedia / chatsimo

Sonthofen – Am frühen Sonntagabend randalierte, nach Angaben der Polizei, ein 36-jähriger Mann an einem Imbissstand in Rieden. Der Mann soll demnach den Imbissbetreiber mit verschiedenen Gegenständen beworfen haben und sich anschließend von dem Imbissstand entfernt haben, ohne für das Essen und Trinken zu bezahlen.

Die alarmierte Polizei stellte den Mann kurze Zeit später laufend auf der Straße fest. Bei der anschließenden Identitätsfeststellung leistete der Mann derart Widerstand, dass die Polizeibeamten den 36-Jährigen zu Boden bringen und fesseln mussten. Bei dem Einsatz wurden der Mann, sowie zwei Polizeibeamte leicht verletzt.

Der Mann randalierte weiter und beleidigte die Polizeibeamten, sodass er in Gewahrsam genommen und in die Arrestzelle der Polizei Sonthofen verbracht wurde. Ein Atemalkoholtest zeigte bei dem 36-Jährigen einen Wert von über 2,4 Promille an. Die Staatsanwaltschaft ordnete an, dass der Mann, der in Deutschland keinen Wohnsitz hat, für die zu erwartende Strafe einen Zustellungsbevollmächtigten benennt.