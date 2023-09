Für die AllgäuStrom Volleys geht es gleich mit einem Knaller in die neue Spielzeit

Sonthofen: Saisonstart der AllgäuStrom Volleys

Am Samstag geht es in die neue Saison: Die AllgäuStrom Volleys des TSV Sonthofen sehen sich gut aufgestellt. © AllgäuStrom Volleys Sonthofen, Matthias Schwarz

Sonthofen – Nach einer langen Vorbereitung geht es auch bei den Sonthofer Dritt-Liga-Volleyballerinnen wieder los. Im ersten Saisonmatch geht es am Samstag, 16. September (Allgäu Sporthalle in Sonthofen, 19.30 Uhr), für die AllgäuStrom Volleys auch gleich vor eigenem Publikum gegen den letztjährigen Meister DJK Augsburg-Hochzoll. Das neu formierte Team um das Trainer-Duo Vanessa Müller und Michael Höbel peilt nach einer durchwachsenen letzten Saison einen Platz in der oberen Hälfte der Liga an.

Nachdem die TSV-Frauen im April des Jahres mit einem achten Platz nicht den Erwartungen in der Dritten Liga standhalten konnten, legte das Sonthofer Trainerteam bereits einen Monat später mit der Vorbereitung zur neuen Saison los. Nach zahlreichen Abgängen im Team, unter anderem von Angreiferin Nora Harner, die nun beim Aufsteiger TB München in der 2. Bundesliga angreift und der langjährigen Sonthofer Spielmacherin Veronika Kettenbach, mussten sich die Verantwortlichen der Volleys frühzeitig um die Neuformierung des Teams kümmern.



Mit Annika Zeller, Vanessa Herz und Janina Landerer kehren drei Spielerinnen zum TSV zurück, die schon Erfahrung in dieser Liga haben und wichtige Stützen des Teams bilden. Das junge Talent Ssiyanna Venos (Jahrgang 2006), die bereits im letzten Jahr einige Einsätze in Sonthofen hatte, ist nun fester Bestandteil der Mannschaft. Den Kern der Volleys bilden dann die bewährten Kräfte aus der letzten Saison, allen voran Katharina Schöll und Caroline Wyklicky, die zukünftig auch Aufgaben im Organisationsteam des TSV übernehmen. Ebenso konnten Anne Blos, Laura Butzlaff, Carolin Strobl, Patricia Moser, Nell Pia Ostwald und Asiye Gürsoy wieder für die AllgäuStrom Volleys gewonnen werden. Letztere ist mit einem Doppelspielrecht für die 1. und 2. Mannschaft ausgestattet.

Für die AllgäuStrom Volleys geht es gleich mit einem Knaller in die neue Spielzeit

Das Team um die beiden Trainer Vanessa Müller und Michael Höbel hat schon im Juli mit der Vorbereitung in der Halle begonnen, nachdem bereits ab Mai Beach und Athletik-Training angesagt waren. Nach intensiven Trainingslagern im August konnte das Team auch ein Testspiel gegen den TSV Obergünzburg erfolgreich absolvieren. „An unserer Angriffshärte und der Abwehr müssen wir noch etwas feilen, aber ansonsten hat das schon sehr stimmig gewirkt und wir freuen uns, wenn es nun endlich losgeht.“ resümiert die Kapitänin Katharina Schöll die Vorbereitung und das Testspiel.

Für Sonthofen geht es dann auch gleich mit einem Knaller in die neue Spielzeit. Die DJK Augsburg-Hochzoll, konnte im April in letzter Sekunde noch die Meisterschaft der Dritten Liga erspielen und steht am Samstag, 16. September, in der Allgäu Sporthalle in Sonthofen gegenüber. Und hier ist auch noch eine Rechnung von Seiten der Gäste offen, denn Sonthofen konnte im Januar den Augsburgerinnen die erste Saisonniederlage zufügen. Und so dürfen sich die Sonthofer innen und Sonthofer auf einen spannenden Saisonauftakt freuen.

