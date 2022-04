Wasserkraft statt Öl und Gas

Sonthofer Schreiner wünscht sich ein Kleinkraftwerk an der Ostrach

Staustufen an der Ostrach – hier hält Otto Leising ein kleines Wasserkraftwerk für sinnvoll. © Felix Gattinger

Sonthofen – Otto Leising kämpft seit einiger Zeit für den Bau eines Wasserkraftwerks an der Ostrach. Die Stadt winkte bisher ab, das könnte sich nun ändern.

Seit der Zeit der Klimaproteste, spätestens aber angesichts der aktuellen Knappheit bei den fossilen Energieträgern Öl und Gas sind Kleinkraftwerke in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses gerückt. Gemeinden suchen derzeit große Flächen für den massiven Ausbau von Fotovoltaik, ganze Dörfer versorgen sich mit Energie aus Biomasse, doch es gibt auch noch andere Möglichkeiten der Stromgewinnung im öffentlichen Raum.

In Sonthofen kämpft Otto Leising seit einiger Zeit für den Bau eines kleinen Wasserkraftwerks an der Ostrach, etwa auf der Höhe des Mühlbachs, wo sich derzeit bereits Staustufen und mehrere Zu- und Ableitungsgewässer befinden.

Kleines Wasserkraftwerk in Sonthofen

Die Stelle sei im Grunde ideal, findet Leising, weil hier beim Bau einer Anlage keine Beeinträchtigung von Naturschutzgebieten zu befürchten sei. Sowohl die Fische, als auch die Kiesbrüter in den Seitenarmen flussaufwärts würden ihren Lebensraum behalten können. Wörtlich sagte Leising: „Wenn wir hier bauen, machen wir keine Natur kaputt.”



Die Stadt aber habe gesagt, die Sache rechne sich nicht, erzählt Leising und bezieht sich dabei auf mehrere Gespräche in der Vergangenheit – unter anderem mit Sonthofens Erstem Bürgermeister Christian Wilhelm.



Doch jetzt, da ein ganzer Erdteil plötzlich händeringend nach schnellen und vor allem dezentralen Lösungen suche, will Leising seine Idee vom kleinen Wasserkraftwerk wieder ins Gespräch bringen. Momentan, nach dem trockenen März sehe das Wasser im breiten Flussbett nicht gerade wie ein mächtiger Strom aus, gibt er zu; das sei jedoch nicht immer so. Wenn man den Flusslauf an der bewussten Stelle auf etwa zwei Meter verengen würde, da ist Leising sicher, gäbe das einen „gehörigen Druck“.

Wasserkraft statt Öl und Gas

In seinen Augen wäre das Kleinkraftwerk eine lokale aber langfristige Investition. Überdies habe er unlängst gelesen, dass die Technik von Wasserkraftwerken außergewöhnlich langlebig sei. Im Walchensee-Kraftwerk in Oberbayern beispielsweise, soll es Bauteile geben, die an die hundert Jahre alt sind.



Übrigens ist Leising mit seinen Ansichten keineswegs allein. In vielen Punkten trifft er sich zum Beispiel mit der ehemaligen Landtagsabgeordneten Dr. Ingrid Fickler aus Lautrach. Sie ist der Überzeugung: „Auch Kleinvieh macht Mist.“



Stadt müsste Standort prüfen

Tatsächlich, so Fickler, liege der Stromertrag der sogenannten kleinen Wasserkraft bei rund einer Milliarde Kilowattstunden – genug um rund 285 000 Haushalte zu versorgen. Aufgrund der Nähe zu den jeweiligen Stromverbrauchern vermeide die kleine Wasserkraft überdies Netzausbaukosten in Höhe von 750 Millionen Euro, sowie weitere Netzdienstleistungen im Wert von 250 Millionen Euro.

Soweit die statistischen Zahlen. Ob und wie sehr sich ein Kleinkraftwerk an der von ihm vorgeschlagenen Stelle an der Ostrach rechnet, könne weder er noch der Bürgermeister verlässlich sagen, gibt Leising zu. Das gehöre in die Hände eines fachlich kompetenten Ingenieurbüros, das sich auf diese Fragen spezialisiert hat.

