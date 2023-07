Stadt Sonthofen setzt auf Online-Terminbuchung 

Digitale Verwaltung

Von Tizian Pöhlmann schließen

Sonthofen – Die Stadt Sonthofen steuert weiter in Richtung „digitale Verwaltung“ und bietet Terminvergaben auch online an. Bereits jetzt können für die Verwaltungsdienstleistungen des Einwohnermeldeamtes online Termine für den Zeitraum ab dem 18. Juli gebucht werden.

Für Termine bis zum 17. Juli erfolgt die Buchung noch auf dem herkömmlichen Weg telefonisch oder per E-Mail. Durch die zeit- und ortsunabhängige Terminvergabe möchte die Verwaltung die Terminvereinbarung für Besuchende des Einwohnermeldeamts noch kundenfreundlicher gestalten und außerdem Wartezeiten in der Verwaltung auf ein Minimum reduzieren.

Zudem werden Arbeitsabläufe für die Mitarbeitenden optimiert. Wunschtermine können einfach über die Startseite www.stadt-sonthofen.de vereinbart werden. Hier gelangen Interessierte direkt auf das Portal für die Online-Terminvergabe und werden Schritt für Schritt durch das Buchungsverfahren geführt. Nach Auswahl der jeweiligen Abteilung und Dienstleistung werden die freien Termine angezeigt, sodass der Wunschtermin ganz einfach und bis zu 30 Tage im Voraus vom heimischen PC oder auch unterwegs über das mobile Endgerät vereinbart werden kann. Zudem bekommen Kundinnen und Kunden eine Übersicht über die mitzubringenden Unterlagen, Gebühren und Zahlungsmöglichkeiten.

Sonthofens Verwaltung wird digitaler: Was heißt das konkret?

Die Terminbestätigung erfolgt per E-Mail. Der in der E-Mail ebenfalls übermittelte Termincode wird zur Anmeldung in der Verwaltung benötigt. Hierzu steht im Eingangsbereich des Rathauses ein Terminal bereit, an welchem sich Kundinnen und Kunden mit dem Termincode anmelden müssen. Wer spontan ins Rathaus kommt, kann seinen Termin ebenfalls am Terminal buchen und bei freien Kapazitäten direkt im Anschluss von den Mitarbeitenden der jeweiligen Abteilung empfangen werden.

Über einen Bildschirm im Gang vor den vier Büros des Einwohnermeldeamts erfolgt dann die Zuteilung zu dem zuständigen Mitarbeiter. Gebuchte Termine können ganz einfach und jederzeit über eine Verlinkung in der Mail abgesagt werden. Wer keinen Internetzugang hat oder seine Dienstleistung nicht im Online-Portal findet, kann seinen Termin auch weiterhin telefonisch unter 08321/ 615-0 buchen.