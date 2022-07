Sozial-Wirtschafts-Werk Oberallgäu will seiner »Mission« weitere 75 Jahre treu bleiben

Von: Josef Gutsmiedl

Teilen

Nach ihrem Streifzug durch die Jahrzehnte deuteten Indra Baier-Müller (links) und Martin Kaiser an, dass das SWW die Herausforderungen der Zukunft annehmen werde. © SWW / Manfred Köhler

Sonthofen – Mit einem Sommerfest für die Mieter und einem festlichen Jubiläumsabend feierte das Sozial-Wirtschafts-Werk Oberallgäu SWW sein 75-jähriges bestehen.

Über diese lange Zeitspanne sei das Wohnungsbauunternehmen stets seiner „Mission“ treu und verpflichtet geblieben: bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und damit ein menschliches Grundbedürfnis zu befriedigen.



Unter dem Motto „Wir wollen unsere Vergangenheit liebevoll streifen. Wir wollen unsere Gegenwart selbstbewusst zeigen. Wir wollen unsere Zukunft mutig gestalten“ skizzierten Geschäftsführer Martin Kaiser und die Aufsichtsratsvorsitzende, Landrätin Indra Baier-Müller die bewegte Geschichte des Unternehmens genauso wie sie die aktuelle Lage des SWW einschätzten und einen Blick nach vorne richteten.

„Auf weitere 75 Jahre!“ Geschäftsführer Martin Kaiser (links) und Aufsichtsratsvorsitzende Indra Baier-Müller führten die Gäste des Festabends durch die spannende Erfolgsgeschichte des Sozial-Wirtschafts-Werkes Oberallgäu. © Josef Gutsmiedl

„Viele schwere Zeiten“ habe das SWW erlebt, aber auch „viele, viele gute Zeiten“, so Martin Kaiser. Eine Erfolgsgeschichte auch deshalb, ergänzte Aufsichtsrätin Baier-Müller beim Sommerfest rund um das Verwaltungsgebäude, weil „Sie als Mieter und Eigentümer ein Zuhause gefunden hat.

Rückschau auf die Nachkriegsgeschichte

Um das Zuhause ging es nach dem Zweiten Weltkrieg, als es galt, den Menschen nach Flucht und Vertreibung Wohnraum zu bieten. Konkret: soliden, bezahlbaren Wohnraum. „Die Gemeinnützigkeit war damals ganz wichtig“, betonte Geschäftsführer Martin Kaiser beim Rückblick am Jubiläumsabend in Sonthofen. Diese Gemeinnützigkeit wurde später allerdings aufgegeben, um das Unternehmen auf wirtschaftliche solide Beine zu stellen.



Kaiser erinnerte an die „Innovationskraft“ der Wirtschaftswunderjahre: Bereits Ende 1956, nur sieben Jahre nach Beginn der Bautätigkeit, wurde die 1000. Wohnung errichtet. Heute, so Kaiser weiter, sei man froh, wenn in einem Jahr 50 Wohnungen entstünden. Später, in den 1960er Jahren, wurde die tausendste Wohnung in Sonthofen fertig. Das Wohnungsangebot des SWW habe wohl auch dazu beigetragen, dass Sonthofen zur Stadt erhoben wurde, deutete der Geschäftsführer an.

Lichtgestalt Toni Vogler

Als einen der „Garanten für den Erfolg des SWW“ nannte Martin Kaiser mit Toni Vogler eine Persönlichkeit, der „das SWW einfach am Herzen lag“. Als Mitglied des Aufsichtsrates und in Jahren als Vorsitzender des Gremiums habe er hellwach und akribisch“ die Projekte des SWW begleitet, unter anderem auch den Neubau des Verwaltungsgebäudes an der Grüntenstraße in Sonthofen. Vogler hatte sich stark gemacht für einen Holz-Massivbau, der damals, Anfang der 2000er-Jahre weithin für Aufsehen sorgte und mit Preisen ausgezeichnet wurde.



Innovativ zeigte sich das SWW auch in anderer Hinsicht, etwa bei neuen Wohnprojekten in Zusammenarbeit mit der Wahlfamilie und dem Richard-Wagner-Wohnpark in Sonthofen oder beim Bau von Mitarbeiter-Häusern für Hotelbedienstete in mehreren Kommunen und Städten, beim „Grünen Zentrum“ in Immenstadt.



Das SWW habe heute – nach 75 Jahren erfolgreicher Tätigkeit – allen Grund, sich selbstbewusst zu zeigen, betonte Aufsichtsratsvorsitzende Indra Baier-Müller beim Stichwort „Solide“, das für den klassischen Mietwohnungsbau stehe. „Individuell“ bezeichne neben der privatwirtschaftlichen Ausrichtung auch neue Projekte der Wohnungswirtschaft. Und „engagiert“ sei das SWW und seine zahlreichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter allemal. Die Säule „Innovativ“ verbinde das SWW mit sozialen Einrichtungen, nahm Geschäftsführer Martin Kaiser den Faden auf. „Service“ schließlich sei ein „Markenzeichen des SWW“, das vom Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter getragen werde. „Ihr seid die Besten!“



Zukunftsmusik? Das Patentrezept der frühen SWW-Jahre „quadratisch – praktisch – gut“ reiche längst nicht mehr, um in der Zukunft Halt zu finden, spannte Kaiser den Bogen weiter. Was das Unternehmen „treiben“ könne, deuteten drei Experten am festlichen Abend an. Aus der Ökonomie riet Axel Gedaschko, Präsident des Gesamtverbandes der Deutschen Wohnungswirtschaft, forderte Zielgenauigkeit bei allem Handeln, nicht zuletzt beim Wohnungsbau. Das Thema Ökologie griff Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. Franz Josef Radermacher auf. Radermacher hat die Globalisierung der CO2-Reduktion auf dem Schirm. Der Einspareffekt müsse jenen Menschen und Regionen zugute kommen, die ganz andere Sorgen hätten, als die Welt zu retten. Und wie „steinzeitlich“ menschliches Denken – und folglich Handeln – funktioniert erläuterte Prof. Dr. Maren Urner. Fazit: Angst und Unsicherheit sind schlechte Ratgeber in schwierigen Zeiten. Innovation beginnt im Kopf.



„Und was ist unsere Motivation?“, fragte SWW-Chef Kaiser abschließend. „Wir wollen sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung als Gesellschaftszweck mindestens noch die nächsten 75 Jahre bieten. SWW – Wohnen. Leben. Zukunft.“