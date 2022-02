Sonthofen: Stadtrat will Postfiliale am Bahnhof retten

Teilen

Von links: Josef Zengerle (Dritter Bürgermeister, Fraktionsvorsitzender CSU), Ingrid Fischer (Zweite Bürgermeisterin und Fraktionsvorsitzende Bündnis 90/Die Grünen), Dr. Gerhard Wimmer (Fraktionsvorsitzender SPD), Petra Müller (Fraktionsvorsitzende Freie Wähler) und Bürgermeister Christian Wilhelm © Kerstin Spiegelt

Sonthofen – Die Postfiliale am Sonthofer Bahnhofsplatz soll aufgelassen werden. Der Sonthofer Stadtrat will dies mit einer Unterschriftenaktion verhindern.

Wie die Deutsche Post mitteilte, plant das Unternehmen, zum Sommer die Postfiliale am Sonthofer Bahnhofsplatz aufzugeben. Alles rund um Brief und Paket soll zukünftig dezentral in Tankstellen, Lebensmittel- und Einzelhandelsgeschäften oder an Packstationen durch die Sonthofer Bürgerinnen und Bürger erledigt werden. Bankgeschäfte sind dann sogar nur noch online möglich.



Die Fraktionen im Sonthofer Stadtrat haben sich geschlossen gegen diese Schließung gestellt, da sie für die Kreisstadt massive Nachteile sehen. Mitte Dezember haben sie daher eine Unterschriftenaktion zum Erhalt der Postfiliale initiiert.

2261 Unterschriften sind in den letzten Wochen online und analog gesammelt worden und sollen eindrucksvoll die Verbundenheit der Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Postfiliale unterstreichen.

Sonthofens Bürgermeister Christian Wilhelm hat das Unterschriftenpaket nun aus Händen der Fraktionsvorsitzenden entgegengenommen. Verbunden mit der Bitte, dass sich die Verantwortlichen um eine gute Lösung für Sonthofen bemühen wollen, ging das Paket nach Bonn in die Zentrale der Deutschen Post. Unser Foto zeigt (von links) Josef Zengerle (Dritter Bürgermeister, Fraktionsvorsitzender CSU), Ingrid Fischer (Zweite Bürgermeisterin und Fraktionsvorsitzende Bündnis 90/Die Grünen), Dr. Gerhard Wimmer (Fraktionsvorsitzender SPD), Petra Müller (Fraktionsvorsitzende Freie Wähler) und Bürgermeister Christian Wilhelm