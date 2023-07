Sonthofen: Stadtverwaltung ist jetzt „Digitales Amt“

Teilen

Bürgermeister Christian Wilhelm und Hauptamtsleiterin Petra Wilhelm mit der Auszeichnung für die Stadtverwaltung. © Kerstin Spiegelt

Sonthofen – Sonthofens Stadtverwaltung wird immer digitaler und hat nun die Auszeichnung „Digitales Amt“ vom Bayerischen Staatsministerium für Digitales erhalten. Um das Prädikat zu erhalten, müssen interessierte Kommunen mindestens 50 rein kommunale oder zentrale Online-Verfahren im BayernPortal verlinkt haben.

Für die Sonthofer Bürgerinnen und Bürger ist es somit möglich, immer mehr Verfahren online zu erledigen. So kann zum Beispiel eine Geburtsurkunde online beantragt werden oder auch ein Kind in eine Kita angemeldet werden. „Für viele von uns ist der Umgang mit dem Smartphone zur Selbstverständlichkeit geworden. Es ist daher höchste Zeit, dass auch die Rathäuser digitaler werden“, so Erster Bürgermeister Christian Wilhelm. „Auch wenn wir stolz sind das Prädikat erhalten zu haben, wissen wir doch, dass dies erst ein erster Schritt ist, um uns digitales Rathaus zu nennen. Denn dafür fehlen uns oftmals noch die notwendigen Softwarepakete und die personellen Ressourcen.“