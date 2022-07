Stimmungsvoller Abschied für Kirchenmusikerin Christine Weber

Mit Tönen betört

Sonthofen – Christine Weber war 23 Jahre Kirchenmusikerin den evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden Sonthofen und Bad Hindelang. Nun hat sie „Lebewohl“ gesagt.

Die sympathische Musikerin bleibt dem Oberallgäu aber erhalten, weil sie ihre musikalische Tätigkeit an der Musikschule Oberallgäu Süd ausweitet.

Im Jahr 1999 hat sie ihren Dienst an der Täufer Johannis Kirche angetreten und musste bald darauf im Jahr 2005 den Kirchenvorstand informieren, dass die Orgel nicht nur einer „Generalstimmung“ bedürfe, sondern auch einer Renovierung.



Dies war die Geburtsstunde des Orgelbauvereins, bei welchem sie zweite Vorsitzende wurde. Sie war die treibende Kraft bei der Orgelsanierung und der Spendensammelaktion. Im April 2016 konnte dann die vom Altstädter Orgelbauer Alfons Zeilhuber sanierte Orgel im Rahmen eines Festgottesdienstes eingeweiht werden.



Eine Herzensangelegenheit von Christine Weber war die Chormusik in der Kirchengemeinde. So hat sie sich dem Kirchenchor, dem Gospelchor (später JohannisChor), dem Jugend-, Kinder- und Spatzenchor und dem freien Singen mit Freude gewidmet.

Musik als Herzensangelegenheit

Sie vermochte es, die Kinder für anspruchsvolle Auftritte zu motivieren, wie musikalische Krippenspiele an Heiligabend und die semiprofessionellen Kindermusicals im Sommer. Die Kinder waren die Stars, gekleidet in wunderschöne Kostüme vor eindrucksvollen Bühnenbildern. Christine führte 20 Kindermusicals auf, welche eine so große Strahlkraft entwickelten, dass sie Einladungen anderer Kirchengemeinden erhielten.



Echt große musikalische Highlights waren die alljährlichen Konzerte des Gospelchores und des JohannisChores. Die Freude ihrer Sängerinnen und Sänger am gemeinsamen Singen und der große Erfolg ihrer Konzerte motivierte sie zu immer anspruchsvolleren musikalischen Repertoires. Die 23 Konzerte des JohannisChores in Kooperation mit der Musikschule Oberallgäu Süd erlangten ein fantastisches Renommee.



Christine Weber hat die Kirchenmusik in Sonthofen über die evangelische Kirchengemeinde hinaus über zwei Jahrzehnte mit viel Herzblut und großer Professionalität geprägt. Keine Laudatio, keine Dankesworte und keine Abschiedslieder konnten Christines musikalisches Wirken vollumfänglich würdigen.



Ein Engagement, das unvergessen bleiben wird

„Hast mit Tönen uns betört, da hat uns auch ´ne Predigt nicht gestört!“ sang zum Abschluss der Kirchenvorstand. „Christine Weber hat in 23 Jahren Kirchenmusik in Sonthofen und Bad Hindelang die Herzen von unendlich vielen Menschen berührt“, so Pfarrer Gerhard Scharrer. „Sie wird dadurch unvergessen bleiben! Herzlichen Dank für alles!“



Zuletzt bedankte sich Christine Weber für die unvergesslichen Momente und wünschte ganz besonders ihren Gruppen eine wunderschöne musikalische Zukunft: „Schenkt meiner Nachfolgerin Euer ganzes Vertrauen! Habt weiterhin große Freude an, mit und durch die Musik!“

Von Hans Ehrenfeld