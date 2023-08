Sonthofen verbessert die Aufenthaltsqualität seiner Innenstadt

Aufenthaltsqualität: Im „Pausenwäldchen“ am Leprosenweg gibt es jetzt einen kleinen Erholungspark mit Spielplatz, den die Innenstadtakteure „testeten“. © Josef Gutsmiedl

Sonthofen – In knapp fünf Monaten wurden im Rahmen des „Masterplan Innenstadt Sonthofen“ fast 650 000 Euro verbaut. Bei einer Erkundungstour durch die Innenstadt wurde jetzt das Erreichte besichtigt und eine erste Bilanz gezogen.

Anfang 2022 bewarb sich die Kreisstadt Sonthofen für das EU-Förderprogramm für die Entwicklung der Innenstädte, Mitte 2022 begannen Planung und Bürgerbeteiligung, im Januar 2023 wurde dann der Masterplan Innenstadt Sonthofen im Stadtrat beschlossen, und zehn Sofortmaßnahmen für die Umsetzung ausgewählt. Die Stadt Sonthofen hatte Gesamtkosten in Höhe von 800 000 Euro beantragt.

Der Masterplan Innenstadt wurde Anfang 2023 im Wirtschaftsausschuss vorberaten und Ende Januar als städtebauliches Entwicklungskonzept beschlossen. Mit dem Beschluss des Masterplans wurde das Innenstadtmanagement für die Umsetzung der konzipierten Arbeiten beauftragt und zweitens bauliche Umsetzungsmaßnahmen in der Innenstadt durchgeführt.



Innenstadtrundgang

Ein halbes Jahr später, Mitte 2023, waren bereits zahlreiche Maßnahmen in der Sonthofer Innenstadt baulich umgesetzt, und liegen nun fristgerecht zur Endabrechnung beim Fördergeber zur Prüfung. Zeit für den Stadtrat, Bürger, Projektbeteiligte und beauftragte Firmen, die „Verbesserungen“ bei einem Innenstadtrundgang in Augenschein zu nehmen und eine Zwischenbilanz zu ziehen.



Ausgangspunkt der Erkundungstour war das neue Büro „Masterplan Innenstadt“ in der Promenadestraße neben dem Kino. Einleitend wies Erster Bürgermeister Christian Wilhelm darauf hin, dass der enge Terminplan und der Umstand, dass alle geförderten Maßnahmen zum 30. Juni nicht nur geplant, bestellt, geliefert, abgenommen und, last but not least, auch abgerechnet werden mussten, den Projektbeteiligten alles abverlangt habe. Dennoch sei es gelungen, etwa 650 000 Euro innerhalb eines halben Jahres auf den Weg zu bringen. Eine 90-prozentige Förderung wurde so gesichert und der Eigenanteil der Stadt begrenzt.

Bessere Straßenbeleuchtung

Im Fokus des Masterplans stehen Verbesserungen, die eine höhere Aufenthaltsqualität der Innenstadt schaffen, zur Energieeinsparung beitragen und auch Neues für die Innenstadt wagen.



Zu Beginn des Rundgangs wurde das Augenmerk auf die neue Straßenbeleuchtung gerichtet, einer der großen Posten bei der Vergabe und Ausführung. Insgesamt wurden 107 Leuchten zur Platz- und Straßengestaltung erneuert. Der Großteil davon durch den Einsatz von dekorativen Mastaufsatzleuchten mit Ausleger (79) oder Mastaufsatzleuchten. Die Modernisierung der Beleuchtung durch hocheffiziente LED verringert den Energieverbrauch.

Fußgängerleitsystem und einladende Möbel

Eine weitere Umsetzungsmaßnahme ist die Installation eines innerstädtischen Fußgängerleitsystems. Hierzu wurden 14 neue und einheitliche Stelen angebracht, welche bei den Gewerbetreibenden, der Bevölkerung und den Gästen auf sehr gute Resonanz stoßen. Mit dieser Lösung werden sukzessive die verschiedenen Beschilderungssysteme in der Innenstadt verschwinden.



Neues Beschilderungskonzept: Der Wegweise-Wirrwarr ist passé. © Josef Gutsmiedl

Beim nächsten Stopp des Rundgangs am Oberen Markt hat die Stadt Sonthofen neue mobile Stadtmöblierung angeschafft. Ein Mix aus Relaxliegen, Tisch-Stuhl- sowie Modulkombinationen mit viel Grün, wie von der Bevölkerung im Masterplanprozess gefordert, wird künftig den Besuchern der Sonthofer Innenstadt zur Verfügung stehen. Mithilfe der EU-Mittel wurden auch weitere Sitzgelegenheiten und Pflanztröge angeschafft, um so das bunte Bild der Sonthofer Innenstadt aufzufrischen.

Maßgeblich heimische Firmen beteiligt

Ein gänzlich neuer Eindruck dann bei einer früher zugewachsenen, verwilderten Hinterhoffläche an der Bahnhofstraße auf Höhe des Leprosenwegs. Auf dem innerstädtischen Grundstück, ehemals Bahnhofstraße 12, wurde eine kleine temporäre Parkanlage eröffnet. Kleinkindspielgeräte und Sitzmöbel laden zum Verweilen ein.



Andreas Maier erläuterte zum Schluss des Stadtrundgangs, dass er als städtischer Wirtschaftsförderer froh sei, dass viele maßgebliche Aufträge an heimische Firmen gingen, die sich mit kreativen und preislich attraktiven Lösungen im bundesweiten Wettbewerb durchgesetzt hatten. „Grundsätzlich ist es phänomenal, was Verwaltung, beauftragte Firmen sowie die Akteure in den letzten fünf Monaten geleistet haben. Allen gebührt ein riesen Dankeschön. Wir haben mit den bisher umgesetzten Themen gute Rahmenbedingungen für die ansässigen Unternehmen geschaffen. Aber auch für die Besucher der Innenstadt erhöht sich die Aufenthaltsqualität erheblich“, so Maier.



Multifunktionale Innenstädte

Bürgermeister Wilhelm stößt ins gleiche Horn: „Innenstädte sind Orte des Handels, des Wohnens, der Arbeit, der Kultur, der Kommunikation und Begegnung. Die Nutzungsmischung und soziale Vielfalt unserer schönen Sonthofer Innenstadt gilt es auch künftig zu erhalten und weiterzuentwickeln. Denn eine lebendige Innenstadt soll weiterhin als Visitenkarte von Sonthofen dienen.“ Bislang sei das gut gelungen, so der Bürgermeister abschließend.