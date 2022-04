Sonthofen will Eintrittspreise und Gebühren erhöhen

Von: Josef Gutsmiedl

Anmietungen im Haus Oberallgäu mit Saal und diversen weiteren Räumlichkeiten werden in Zukunft teurer. Auch Stornierungen kosten bald eine Gebühr. © Josef Gutsmiedl

Sonthofen – Die Stadt Sonthofen will zukünftig die Gebühren und Eintrittspreise für städtische Einrichtungen und Veranstaltungen alle zwei Jahre auf den Prüfstand stellen.

Bereits im laufenden Jahr sollen einige Gebühren erhöht werden; weitere – zum Teil schrittweise – Erhöhungen sind für das kommende Jahr und darüber hinaus geplant. Die Stadtverwaltung verspricht sich von den Preiserhöhungen Mehreinnahmen von 10 000 bis 15 000 Euro jährlich.



Einen Nachholbedarf sieht die Stadtverwaltung vor allem beim Haus Oberallgäu. „Hier haben sich drei Themenbereiche ergeben“, erläuterte Katharina Haberstock vom Fachbereich Tourismus/Sport/Kultur/Veranstaltungen die Situation in der jüngsten Sitzung des Stadtrates. Zum einen müsse der Mietpreis für das Foyer so angepasst werden, dass er den „Besonderheiten“ Rechnung trage, die die Nutzung für das ganze Haus mit sich bringe. Die meisten anderen Räumlichkeiten würden bei einer Vermietung des Foyers weitgehend blockiert und seien praktisch nicht vermietbar, sagt Katharina Haberstock. Sont-



hofer Vereine, Organisationen und ähnliche Gruppen zahlen zukünftig 50 Euro unabhängig von der Nutzungsdauer. Teurer wird‘s für Auswärtige, die dann 100 Euro für vier Stunden zahlen müssen, für eine längere Belegung 200 Euro. Firmen und Privatpersonen zahlen dann 150 Euro bis vier Stunden Belegung, 300 Euro für mehr als vier Stunden.





Stornogebühren

In den Beratungen wurde auch die Thematik der Stornierungen betrachtet. „Bislang werden für Stornierungen von Anmietungen – auch für kurzfristige Absagen – keine Kosten berechnet“, betont Katharina Haberstock. Gerade bei kurzfristigen Absagen seien die Räume blockiert und könnten nicht anderweitig vergeben werden. Daraus entstehen der Stadt finanzielle Ausfälle.



Diesen Zustand will man jetzt mit der Einführung einer Stornogebühr beenden – gestaffelt je nach Vorlaufzeit. Wird etwa erst zwei Tage vor der geplanten Veranstaltung „abgeblasen“, sind 90 Prozent der Miete fällig. Das neue Konzept soll aber erst nach der Pandemiephase greifen.



Nicht richtig rund läuft auch die Anmietung von Räumen für private Feierlichkeiten. Hier beobachtet die Verwaltung Blockierungen, die vor allem kulturelle Veranstaltungen betreffen. Der Aufwand und die Personalkosten, die sich aus einer aufwändigeren Bestuhlung des Saales ergebe, würden durch die Gebühr von 500 Euro nicht gedeckt, rechnet Katharina Haberstock vor. Das Team Sport/Veranstaltungen kann sich zwei Lösungen vorstellen. Entweder könnte man die Kosten explizit umlegen und in Rechnung stellen, oder aber den Mietpreis für den Saal für Privatpersonen und Firmen pauschal auf 750 Euro erhöhen. Auch eine Kombination beider Varianten wäre denkbar und – so die Meinung der Verwaltung – „die bestmögliche Lösung“, weil somit das Defizit wegfalle und zugleich Gewinne erzielt würden.



Zuletzt vor zwei Jahren wurden die Eintrittspreise für die Eissporthalle erhöht. Hier will die Stadtverwaltung erst in zwei Jahren die Einzelpreise um 50 Cent anzuheben, analog dazu auch die Dauerkartenpreise. Einzig für den Discolauf rät die Verwaltung zu einer baldigen Erhöhung von 3 auf 4 Euro. Hier werde ein aufwändigeres Musik- und Lichtprogramm als beim Publikumslauf geboten, was zudem einen höheren Stromverbrauch mit sich bringe. Der Discjockey verlange jetzt 30 Prozent mehr Gage als noch im Vorjahr.



Bei der Nutzungsgebühr für Hobbymannschaften sei die Sonthofer Eissporthalle mit 65 Euro pro Stunde weit und breit das Schlusslicht. Andere vergleichbare Kommunen verlangten zum Teil das Doppelte und mehr für eine Eiszeit. In mehreren Schritte soll die Stadt nachjustieren, so die Empfehlung der Verwaltung, um in vier Jahren auf mindestens 125 Euro für eine Stunde Eiszeit zu kommen.



Teurer wird‘s auch für die Herbstmärkte in Sonthofen. Bisher kostet der laufende Meter 7,50 Euro Standgebühr. Findige Händler bauten ihre Stände „enorm in die Tiefe“, um so kostenpflichtige Laufmeter zu sparen, berichtete Katharina Haberstock dem Stadtrat. In Zukunft soll alles was über Meter in die Tiefe gehe, ebenfalls abgerechnet werden. Der Preis pro Laufmeter soll im kommenden Jahr auf 9 Euro erhöht werden, die Stromkostenpauschale von 5 auf 10 Euro verdoppelt. Ähnliche Gebühren erheben Haberstock zufolge auch Immenstadt und Oberstdorf; beide Kommunen ziehen ebenfalls eine Erhöhung im Jahr 2023 in Betracht.



Auch bei der Nutzung städtischer Räumlichkeiten will die Stadt mehr verlangen, aber erst im kommenden Jahr darüber befinden. Die Vermietung der Beachvolleyball-Felder wird über den TSV Sonthofen laufen, der anschließend mit der Stadt abrechnet. Eine Saisonkarte soll 180 Euro pro Platz und Jahr kosten. Bürgermeister Christian Wilhelm erkennt unterm Strich „moderate Erhöhungen“.