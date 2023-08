Starker Mitgliederzuwachs

Ehrenamtlicher Peter Götz aus Sonthofen erhält „Bayerischen Löwen“

Große Verdienste im VdK: Peter Götz (links) aus Sonthofen wurde für seine jahrelange ehrenamtliche Tätigkeit, unter anderem für das Projekt „Barrierefreiheit bei den Oberallgäuer Bahnhöfen“ von Landesgeschäftsführer Michael Pausder (rechts) geehrt. © Walter Haber

Oberallgäu – Neuwahlen beim VdK Kreisverband Oberallgäu sowie die Ehrung von Peter Götz standen im Mittelpunkt des Kreisverbandstages in Kempten.

Vorsitzende Aloisia Ritter berichtete von den Aktivitäten im vergangenen Jahr und gab einen Überblick über die geplanten weiteren Veranstaltungen des Kreisverbandes. VdK-Mitarbeitertreffen, Kreisverbandssitzungen, Ortsbetreuerinnentreffen sowie die Haussammlung „Helft Wunden heilen“ im Herbst sind fest eingeplante Veranstaltungen. Vor Ort ist man bei der „Allgäuer Festwoche“, dem „Grüntentag“ sowie beim „Volkstrauertag“ in Sonthofen.

Aloisia Ritter bedankte sich für die Aktivitäten in den einzelnen Ortsverbänden und wandte sich mit einem Blick in die Zukunft. Sorge bereite die Entwicklung in manchen Ortsvereinen. Es werde immer schwieriger, Ehrenamtliche zu finden. So wurde der Ortsverband Hörnergruppe dem Ortsverband Sonthofen und Oberstdorf zugeordnet. Altusried und Krugzell bilden nun auch einen gemeinsamen Ortsverband.

Der VdK und seine Herausforderungen: Engagement für eine gerechte Pflegereform

Der Seniorenbeauftragte der Stadt Kempten, Josef Mayr, erinnerte in seinem Grußwort, dass selbst der Ortsverband Kempten, momentan von keiner ehrenamtlichen Vorstandschaft geleitet wird. Hier gilt es, durch persönliche Gespräche, Frauen und Männer zu gewinnen. Der Ortsverband in Kempten hat rund 2500 Mitglieder.



Georg Böck vom Landesverband dankte dem VdK für seinen dauerhaften Einsatz für eine gerechte Pflegereform sowie soziale Gerechtigkeit. Hierbei sei der VdK noch lange gefordert und müsse sich weiterhin einsetzen. Der Stellvertretende Oberallgäuer Landrat Roman Haug lobte das Engagement in den Ortsverbänden. Zukunft brauche Menschlichkeit. Auch die Politik sei gefordert, die sozialen Belange zu fördern und zu unterstützen.

Starker Mitgliederzuwachs

Von steigenden Mitgliederzahlen konnte Kreisgeschäftsführer Harald Raithel berichten. Der Mitgliederstand Anfang des Jahres 2023 beträgt über 9200 Mitglieder. Von 2019 bis 2022. sind 1.223.540 Euro Nachzahlungen aus positiven Widerspruchsverfahren in verschiedenen Rechtsbereichen für die Mitglieder im Oberallgäu erwirkt worden. Bei der Aktion „Helft Wunden heilen 2022“ konnte der VdK Kreisverband ein Sammelergebnis von 15 642 Euro erzielen. Diese Gelder werden ausschließlich an bedürftige Mitglieder in den jeweiligen Ortsverbänden zur Verfügung gestellt. Der Umbau der neuen Geschäftsstelle erfolgte in zweimonatiger Bauzeit im Frühjahr diesem Jahres.



Landesgeschäftsführer Michael Pausder betonte die positiven Entwicklungszahlen im VdK Deutschland mit seinen 2,2 Millionen Mitgliedern, davon 743 000 in Bayern mit über 80 000 in Schwaben. Mit dem Vorsitz von Verena Bentele seit dem Jahre 2015 habe der VdK eine weitere positive Entwicklung genommen. Als kompetenter Ansprechpartner im Sozialrecht, mit der Vernetzung in die Politik und Sozialverbänden sowie in den Medien, leiste der VdK einen wesentlichen Beitrag um Veränderungen mitzugestalten. Eine immer größer werdende Altersarmut müsse angesprochen werden und Lösungen in einem Forderungskatalog festgesetzt werden.

Peter Götz wird geehrt

Eine besondere Auszeichnung erhielt das „Urgestein“ Peter Götz. Durch seine jahrzehntelange ehrenamtliche Tätigkeit im VdK-Landesverband von 2011 bis 2023, im sozialpolitischen Ausschuss, Kreisvorsitzender von 1999 bis 2019, sowie Ortsvorsitzender in Sonthofen seit 1999, wurde Götz für seinen unermüdlichen Einsatz, zuletzt für die Barrierefreiheit bei den Oberallgäuer Bahnhöfen, durch Michael Pausder mit dem „Bayerischen Löwen“ ausgezeichnet. „Er hat mit seiner menschlichen und hartnäckigen Art erreicht, dass Politiker unterschiedlicher Parteien sowie die Vertreter der Bahn zusammengefunden haben, die Bahn-Projekte im Oberallgäu voranzutreiben.“

Neuwahlen

Kreisvorsitzende : Aloisia Ritter

: Aloisia Ritter Stellv. Vorsitzender : Albrecht Hung und Walter Schädle

: Albrecht Hung und Walter Schädle Schriftführerin : Brigitte Pfefferer

: Brigitte Pfefferer Kassier : Herbert Fink

: Herbert Fink Vertreterin der Frauen : Johanna Gerstmaier

: Johanna Gerstmaier Vertreterin der jüngeren Generation : Claudia Guggenmos

: Claudia Guggenmos Beisitzer: Simon Ammann Christoph Bußmann, Günther Degenhart, Michael Guggenmos, Jürgen Hörmann, Toni von Lerchenfeld