Sonthofer Forst setzt beim Waldumbau auf die Douglasie

Zweijährige Douglasienpflanze mit Topfballen © Rainer Ruf, BaySF

Sonthofen – Seit Anfang April sind die Forstwirte des Sonthofener Staatsforstbetriebes schwerpunktmäßig mit der Pflanzung von jungen Waldbäumen beschäftigt.

Neben den bekannten heimischen Baumarten wird auch eine besondere Art, die Douglasie in bemessenem Umfang verwendet. In Zeiten des Klimawandels, erläuterte Forstbetriebsleiter Jann Oetting, sei es für uns Forstleute eine herausfordernde Aufgabe, die richtige Wahl der Baumarten für einen stabilen, gesunden Zukunftswald zu treffen. Oft sei erst nach Jahrzehnten, was richtig oder falsch war.

Die Bayerischen Staatsforsten haben sich zum Ziel gesetzt, bis in die mittleren Berglagen mindestens vier Baumarten durch natürliche Ansamung, Saat und Pflanzung gemischt in der Fläche nachzuziehen. Dabei gewinnt auch die Einbindung von Baumarten zunehmend an Bedeutung, die wärmere Temperaturen vertragen. „So versuchen wir das Risiko zu streuen“ fügte Oetting hinzu.



Gastbaum Douglasie im Kommen

Beim Waldumbau setzen die Sonthofener Staatsforsten in den tieferen Lagen bis rund 900 Meter auf die Gastbaumart Douglasie. Diese Baumart stammt aus dem Westen Nordamerikas, hat dort eine ausgedehnte Verbreitung und wird seit mehr als 150 Jahren in Bayern verwendet. Sie ist die am häufigsten vorkommende exotische Baumart, entsprechende Anbauerfahrungen sind seit fast zwei Jahrhunderten vorhanden. Ihr Anteil im Bayerischen Staatswald beträgt derzeit 0,8 Prozent aller vorkommenden Baumarten, langfristig soll sie einen Anteil von 3 Prozent einnehmen.



„Wir sehen die Einbindung der Douglasie in unser Baumartenspektrum als Baustein beim Umbau von Fichtenwäldern in gemischtere und stabilere Wälder, die so an den Klimawandel angepasst werden,“ erklärte Jann Oetting. Die Baumart habe aufgrund ihres tiefgreifenden Herzwurzelsystems eine hohe Stabilität. Gleichzeitig komme sie mit Wärme und Trockenheit besser zurecht als Fichte und Tanne, zudem sei sie hierzulande derzeit durch wenige Schädlinge bedroht. Ihr Holz sei ähnlich gut verwendbar wie das der Lärche, gerade im Außenbereich.





Waldumbau soll behutsam erfolgen

Das alles soll jedoch mit Maß und Ziel geschehen. Der Anteil der Douglasie am diesjährigen Pflanzprogramm der Sonthofener Staatsforsten liegt bei knapp fünf Prozent. Auch die Planungen für die nächsten Jahre bewegen sich in dieser Größenordnung. Zudem wird sie nur kleinflächig in der Mischung zu den heimischen Baumarten eingebracht.



Für Revierförster Rainer Ruf ist die Pflanzung von Douglasien in seinem Zuständigkeitsbereich Neuland: „Jetzt bin ich schon über 30 Jahre hier im Allgäu als Förster tätig und wir pflanzen dieses Frühjahr erstmals einige Hundert Douglasien in meinem Revier.“ Da dieses Revier auf überwiegender Fläche über 1 000 Meter Höhe liegt, wurden bisher keine Douglasien im Revier gepflanzt. Die aktuellen waldbaulichen Planungen sehen jetzt angesichts des Klimawandels vor, in den tieferen Waldorten zwischen Immenstadt und Missen die Douglasie in geringem Umfang zu beteiligen.