Sonthofer Grüne starten Online-Umfrage zu Carsharing

Im vergangenen Jahr gab es in mehreren Kommunen „Probeläufe“ für e-Carsharing-Angebote. © eza!

Sonthofen – Mit einer Umfrage will der Sonthofer Ortsverband der Grünen herausfinden, wie ein auf die Bedürfnisse der Nutzer angepasstes Carsharing Angebot in Sonthofen aussehen müsste.

Durchschnittlich stehe das eigentliche Fahrzeug in Deutschland 23 Stunden am Tag still, haben Recherchen des Ortsverbandes ergeben. „Was läge da näher, als das Automobil zu teilen? Das spart nicht nur Ressourcen, Platz und Wartungsaufwand, sondern auch ganz schnell bares Geld“, so die Sont­hofer Grünen. Im Schnitt unterschätzten Autobesitzerinnen und Autobesitzer nämlich die tatsächlichen Kosten ihres PKW um 52 Prozent. Einen Großteil würden Fixkosten und Wertverlust ausmachen, was besonders bei wenig genutzten Fahrzeugen wie Zweitwagen noch mehr ins Gewicht falle.



„Gerade stationsbasierte Carsharing-Angebote helfen dabei, die Anzahl von Autos auf den Straßen zu verringern“, sind sich die Sonthofer Grünen sicher, „doch leider endete in Sonthofen überraschend so ein bisher recht gut angenommenes Angebot Ende September.“ Die Stadtverwaltung prüft derzeit ein neues Carsharing-Angebot für das Stadtgebiet.

Online Umfrage

Um zu ermitteln, was Einheimische und Urlauber in und um Sonthofen vom CarSharing erwarten und wie groß die Nachfrage sein könnte, hat der Sonthofer Ortsverband der Grünen eine anonyme Online-Umfrage mit zehn kurzen Fragen erstellt, die unter www.umfrageonline.com/c/Sonthofen bis 26. November aufgerufen werden kann. Die Ergebnisse sollen die Entwicklung eines möglichst passgenauen neuen Angebots unterstützen.