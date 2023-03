AllgäuStrom Volleys gewinnen letztes Heimspiel und bleiben in der Dritten Liga

Jubel bei den AllgäuStrom Volleys: Mit dem 3:0-Sieg wurde der Klassenerhalt „eingetütet“. © AllgäuStrom Volleys Sonthofen - Markus Henseleit

Sonthofen – Die Volleyballerinnen des TSV Sonthofen konnten am Samstag mit einem deutlichen 3:0-Sieg den direkten Verfolger Dresdner SSV abschütteln und somit den drohenden Abstiegsplatz endgültig vermeiden.

Das Team um Trainerin Vanessa Müller zeigte vor rund 500 Zuschauern im letzten Heimspiel der Saison eine konzentrierte Leistung und findet sich nun auf Platz 8 der Dritten Liga Ost wieder.

Angespannt gingen die AllgäuStrom Volleys in ihr letztes Saisonspiel vor eigenem Publikum. Mit dem Neuntplatzierten Dresdner SSV reisten die direkten Verfolger in Sonthofen an. Ein Sieg war Pflicht, um den direkten Abstiegsplatz (9) zu vermeiden. Und sie lieferten ab. Denn an diesem Tag ließen die Sonthoferinnen keinen Zweifel daran, zum Saisonabschluss in der vollen Allgäu Sporthalle nochmal ihre beste Leistung zu zeigen.

Glänzende Leistung im ersten satz

Vor allem im ersten Satz zeigten sie den Gästen, dass sie keine Lust auf ein weiteres 5-Satz-Match hatten. Beim 25:14 glänzten vor allem Alena Pauker und Kapitänin Katharina Schöll mit sehenswerten Angriffen. Letztere wurde am Ende auch zu besten Spielerin einer insgesamt sehr stark auftretende Mannschaft gewählt.



Im Anschluss lieferten sich die Volleys zwei spannende und knappe Sätze mit ihren Dresdner Gästen. Vor allem die gut aufgelegte Regisseurin Vroni Kettenbach servierte ihren Mitspielerinnen immer wieder brillante Bälle. Caro Wyklicky, Caro Strobl und Nell-Pia Ostwald verwandelten diese reihenweise.

Begeisterte Zuschauer

Den Zuschauern gefiel dieses Auftreten und sie erlebten ein hochklassiges und spannendes Match. Dresden wehrte sich ebenfalls mit sehenswertem Spiel und ließ Sonthofen nie entscheidend davonziehen. Im zweiten Satz nutzte Sonthofen dann unter dem Jubel der zahlreichen Fans erst den vierten Satzball zum erfolgreichen Satzende mit 28:26.



In Satz Drei legten die AllgäuStrom Volleys aber nochmal einen Zahn zu. Geprägt von sehenswerten Angriffen und guten Aufschlägen zeigten sie, dass zum Abschluss der Saison ein klarer Sieg her muss. Von Beginn an führten sie mit bis zu vier Punkten Vorsprung. Aber Dresden drehte am Ende des Satzes ebenfalls nochmal auf, nutzte kleine Fehler der Sonthofer aus und glich zum 23:23 aus. Nun hielt es kaum einen der Zuschauer mehr auf dem Sitz. Den ersten Matchball hatte der TSV, ehe dann Dresden einen Satzball nicht verwandeln konnte. Doch im zweiten Anlauf verwandelten die Volleys den letzten Punkt zum 27:25 und dem ersten 3:0-Heimsieg in dieser Saison.



8. Tabellenplatz gesichert

Sonthofen hat nun 25 Punkte und muss am 1. April noch beim starken TSV TB München antreten. In der Tabelle rutschten die Volleys leider trotzdem auf Platz 8, da der SV Lohhof am Samstag den Dresdner SSV ebenfalls mit 3:0 nach Hause schickte und somit noch an Sonthofen vorbeizog.



Im Anschluss an das Match verabschiedeten sich die Spielerinnen traditionsgemäß bei allen Helfern und das Team verabschiedete an diesem Abend einige Akteure. Anne Blos, Emma Gröbl, Patricia Wendl, Alina Scherzl und Nora Harner verlassen das Sonthofer Team ebenso wie eine „ganz Große“. Die jahrelange Zuspielerin, Kapitänin, Trainerin und sportliche Leiterin des TSV Sonthofen, Veronika Kettenbach, wollen zukünftig andere Wege gehen.



Änderungen in der Mannschaft und in der Organisation

Und auch in der Organisation der Volleys tut sich einiges. Olli Späth, Claus Wendl, Christian Harner, Achim Flick und Christian Feger übergeben das Sonthofer „Schiff“ an eine jüngere Generation. Somit endete für alle ein erfolgreicher, emotionaler Abend in der Allgäu Sporthalle, in der es dann im Herbst wieder mit der Dritten Liga Ost weitergehen wird.



Und auch hier gaben die Sonthofer bereits einen kleinen Ausblick. Neben dem Großteil der Mannschaft und dem Trainerteam stehen in der nächsten Saison auch wieder Nadja Roth und Annika Zeller auf dem Feld der AllgäuStrom Volleys.